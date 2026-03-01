До 13 градусів тепла та туман: якою буде погода 2 березня

Погода 2 березня в Україні буде з мінливою хмарністю та без опадів. В деяких областях можливий туман та ожеледиця.

У частині регіонів України повітря може прогрітися до 13 градусів тепла. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 2 березня?

У понеділок, 2 березня, в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У нічні та ранкові години на півночі й північному сході країни на дорогах місцями можлива ожеледиця, тому водіям варто бути обережними. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди спостерігатиметься туман. Вітер буде північно-західного та західного напрямків зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +1 градусу до -4 градусів, удень повітря прогріється до +3…+9 градусів, а на крайньому заході, півдні та південному сході країни – до +8…+13 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +5...+7

Ужгород +10...+12

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +5...+7

Чернівці +6...+8

Хмельницький +5...+7

Луцьк +7...+9

Рівне +6...+8

Житомир +5...+7

Вінниця +6...+8

Одеса +8...+10

Миколаїв +8...+10

Херсон +10...+12

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +7...+9

Черкаси +6...+8

Чернігів +3...+5

Суми +2...+4

Полтава +4...+6

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +8...+10

Луганськ +7...+9

Харків +6...+8



Погода в Україні на 2 березня / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозують синоптики в березні?