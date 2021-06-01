Прогноз погоди на 2 червня: на Заході – сонце, на Сході – дощ

Погода в Україні у середу, 2 червня, буде ще зовсім не літньою. Максимально температура повітря підійметься до +20 градусів, і це лишень у Криму.

Якою буде погода у другий день літа

Температура повітря в Україні 2 червня коливатиметься у межах +15...+19 градусів. Синоптики прогнозують дощі, місцями – грози на поривчастий вітер.

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На Заході буде прохолодно – +15...+17 градусів. На Закарпатті температура повітря прогріється на один градус більше. На щастя, дощу не обіцяють, лише – сонечко.

Без опадів будуть також північно-західні області, Чернігів та Суми. Мешканцям Сходу, Півдня та Центру доведеться носити з собою парасольку. Температура повітря там становитиме +16...+19 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, на півдні все-таки можливі незначні прояснення.

Волога погода охопить більшість областей України. Очікуються дощі, місцями грози, поривчастий і сильний вітер,

– розповіла синоптикиня.

У Києві буде свіжо та вітряно. Стовпчики термометрів прогнозують на рівні +16...+18 градусів. Небо буде сонячним, однак невеликий дощ може випасти.

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Прогноз погоди у містах України на середу, 2 червня

Ужгород – +16...+18

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +16...+18

Вінниця – +16...+18

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +16...+18

Суми – +16...+18

Полтава – +16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +16...+18



Прогноз погоди на 2 червня / Карта Укргідрометцентру