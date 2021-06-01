Прогноз погоди на 2 червня: на Заході – сонце, на Сході – дощ

Погода в Україні у середу, 2 червня, буде ще зовсім не літньою. Максимально температура повітря підійметься до +20 градусів, і це лишень у Криму.
Якою буде погода у другий день літа
Температура повітря в Україні 2 червня коливатиметься у межах +15...+19 градусів. Синоптики прогнозують дощі, місцями – грози на поривчастий вітер.
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На Заході буде прохолодно – +15...+17 градусів. На Закарпатті температура повітря прогріється на один градус більше. На щастя, дощу не обіцяють, лише – сонечко.
Без опадів будуть також північно-західні області, Чернігів та Суми. Мешканцям Сходу, Півдня та Центру доведеться носити з собою парасольку. Температура повітря там становитиме +16...+19 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, на півдні все-таки можливі незначні прояснення.
Волога погода охопить більшість областей України. Очікуються дощі, місцями грози, поривчастий і сильний вітер,
– розповіла синоптикиня.
У Києві буде свіжо та вітряно. Стовпчики термометрів прогнозують на рівні +16...+18 градусів. Небо буде сонячним, однак невеликий дощ може випасти.
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Прогноз погоди у містах України на середу, 2 червня
Ужгород – +16...+18
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +16...+18
Вінниця – +16...+18
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +16...+18
Суми – +16...+18
Полтава – +16...+18
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +17...+19
Харків – +17...+19
Київ – +16...+18
Прогноз погоди на 2 червня / Карта Укргідрометцентру