В Україну йде тимчасове потепління: прогноз погоди на 2 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 2 грудня, буде теплою та сонячною. Лише у західних регіонах падатиме сніг, але він швидко буде танути через плюсову температуру.
Найтепліше буде на півдні. Там стовпчики термометрів покажуть аж до +12 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
Синоптикиня зауважила, що 2 грудня температура повітря підвищиться. Протягом дня потепліє до +4...+9 градусів, на півдні навіть до +7...+13 градусів. Свіжіше буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, стовпчики термометрів там покажуть +2...+5 градусів.
Також, як розповіда Діденко, 2 грудня пориви південно-західного вітру досягатимуть 7 – 14 метрів за секунду, а місцями й 15 – 20 метрів за секунду.
Найближчої доби мокрий сніг переходитиме у дощ на заході та півночі України. На решті території – нічого серйозного,
– зауважила синоптикиня.
За її словами, у Києві 2 грудня можливі невеликі опади. Вітер – південно-західний, рвучкий, некомфортний. Вночі буде до 3 градусів морозу, а вдень потепліє до +7 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Західній Україні падатиме незначний сніг, який буде швидко танути. Загалом небо буде похмурим та непривітним, але температура повітря не опускатиметься нижче за +6...+8 градусів вдень. Вночі серйозних "мінусів" також не буде. На сході ж навпаки буде сонячно. Ніяких снігів чи дощів. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.
У північних регіонах сонце зрідка ховатиметься за хмарами. В окремих областях можливий сніг та дощ. Вдень повітря прогріється до +3...+5 градусів. А вночі температура опуститься до -1...-3 градусів. На півдні буде кардинально протилежна ситуація – сонячно, сухо та до +12 градусів.
Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Уночі, можливо, пройде дрібний сніг. Весь день, починаючи з ранку, мине без опадів, +5...+7 градусів.
Погода в містах України 2 грудня
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – 5...+7
Вінниця – +7...+9
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +3...+5
Суми – +3...+5
Полтава – +4...+6
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +5...+7
Прогноз погоди на 2 грудня / Карта Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
2 грудня важливішою буде температура повітря, бо вона, хоча й коротко, але все ж підвищиться. У четвер в Україні протягом дня потепліє до +4...+9 градусів, на Півдні навіть до +7...+13 градусів. Свіжіше буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, +2...+5 градусів.
Далі по важливості – вітер. 2 грудня пориви південно-західного вітру досягатимуть 7-14 метрів за секунду, а місцями й 15-20 метрів за секунду. І тепер нарешті про опади.
Найближчої доби мокрий сніг переходитиме у дощ (бо ж - потепління) на Заході та Півночі України. На решті території – нічого серйозного. У Києві завтра місцями невеликі опади. Вітер південно-західний, рвучкий, некомфортний. Вночі до 3 морозу, вдень потепліє до +7 градусів!