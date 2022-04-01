Від +2 на Заході до +21 на Сході: прогноз погоди на 2 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 2 квітня, буде теплою у східних областях. Водночас на Заході раптово випаде мокрий сніг.
Дощ, сніг, сонце: чого очікувати в областях
Погоду в Україні у суботу прогнозують дуже різноманітну. У східних та південних областях буде по-весняному тепло.
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Сонячно буде лише:
- у Луганську,
- Донецьку,
- Криму.
В усіх інших областях небо буде похмурим. Також падатиме дощ. Водночас у Чернігові, Луцьку, Івано-Франківську, Житомирі, Чернівцях, Львові та Рівному прогнозують мокрий сніг.
Найхолодніше буде у західних областях. Там температура повітря опуститься до -2...-4 градусів. У східних та південних областях повітря прогріється до +19...+21 градуса.
У Києві і вдень, і вночі падатиме дощ. Температура повітря становитиме +7...+9 градусів. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Погода у містах України 2 квітня
Ужгород – +7...+9
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +7...+9
Вінниця – +12...+14
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +7...+9
Суми – +9...+11
Полтава – +16...+18
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +19...+21
Харків – +16...+18
Київ – +7...+9
Прогноз погоди на 2 квітня / Карта Укргідрометцентру