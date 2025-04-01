До +20 градусів, подекуди – дощі: прогноз погоди на 2 квітня

В Україні 2 квітня стовпчики термометрів показуватимуть до +20 градусів. Проте, в деяких регіонах очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 2 квітня

В середу, 2 квітня, на західні, північні, Вінницьку і Черкаську області впливатиме атмосферний фронт і там пройде невеликий дощ. Проте на решті території буде без опадів.

Вранці та вдень у центральних та південних областях синоптики прогнозують місцями туман.

Вітер буде переважно північний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у північно-західній частині та в Карпатах місцями пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла; вдень 8 – 13 градусів, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 14 – 19 градусів; в Карпатах вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 1 – 6 градусів тепла,

– ідеться в повідомленні.



Погода на 2 квітня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах