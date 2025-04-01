До +20 градусів, подекуди – дощі: прогноз погоди на 2 квітня
В Україні 2 квітня стовпчики термометрів показуватимуть до +20 градусів. Проте, в деяких регіонах очікується невеликий дощ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні на 2 квітня
В середу, 2 квітня, на західні, північні, Вінницьку і Черкаську області впливатиме атмосферний фронт і там пройде невеликий дощ. Проте на решті території буде без опадів.
Вранці та вдень у центральних та південних областях синоптики прогнозують місцями туман.
Вітер буде переважно північний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у північно-західній частині та в Карпатах місцями пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура вночі 4 – 9 градусів тепла; вдень 8 – 13 градусів, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 14 – 19 градусів; в Карпатах вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 1 – 6 градусів тепла,
– ідеться в повідомленні.
Погода на 2 квітня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +9...+11;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +16...+18;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +17...+19;
- Луганськ +18...+20;
- Харків +16...+18;