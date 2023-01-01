Без снігу, опадів та морозів: прогноз погоди на 2 січня

У понеділок, 2 січня, в Україні в усіх регіонах синоптики не прогнозують опадів. Тобто другий день нового року обіцяє бути сухим та сонячним.

Усім, хто хотів на початку року під час канікул та вихідних провести час, катаючись на санках чи лижах, варто забути про ідею. Другий день 2023 року буде, на жаль, без снігових опадів та мінусових температур – експерти прогнозують від +4 градусів до +16,3 по всій території нашої держави, залежно від регіону.

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Прогноз погоди по областях

На Півночі України очікується мінлива хмарність без опадів. Найтепліше буде на Житомирщині та Чернігівщині. Така ж ситуація з погодою буде на Сході нашої держави – готуватися до морозів та ожеледиці поки не слід.

Найбільше пощастило жителям Півдня – зокрема, на Херсонщині день повинен бути ясним, а на небі – ні хмаринки. Водночас українцям на Заході варто очікувати невеликі прояснення у хмарний день.

У Центрі України опадів також не очікується, хоча сонячного проміння все ж людям бракуватиме. Власне, у місті Києві буде мінлива хмарність, без опадів, а вітер – південно-західний.

Яка температура буде в обласних центрах

Ужгород – +10,5

Львів – +12,8

Івано-Франківськ – +16,3

Тернопіль – +12

Чернівці – +10,9

Хмельницький – +9,5

Луцьк – +12,1

Рівне – +12,4

Житомир – +11,7

Вінниця – +19,8

Одеса – +10

Миколаїв – +8,1

Херсон – +6,5

Сімферополь – +13,3

Кропивницький – +5,6

Черкаси – +6,6

Чернігів – +9,5

Суми – +5,6

Полтава – +6,1

Дніпро – +4

Запоріжжя – +9

Донецьк – +8

Луганськ – +9

Харків – +5,9

Київ – +11,6

Прогноз погоди в Україні 2 січня 2023 року / карта зі сайту Укргідрометцентру