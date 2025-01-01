Туман, дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди в Україні на 2 січня
Погода у четвер, 2 січня, в Україні буде хмарною з проясненнями. На більшості територій опадів не прогнозують, проте для частини областей обіцяють незначні дощі.
Також синоптики застерігають про сильні пориви вітру, через це оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода в Україні 2 січня
За даними Укргідрометцентру, погода в Україні буде без опадів, лише у західних областях вдень місцями очікується невеликий дощ. Водночас у південній частині вночі та вранці подекуди може спостерігатися туман.
Вітер рухатиметься у південно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Ба більше, у більшості західних та Вінницькій областях синоптики прогнозують пориви від 15 до 20 метрів за секунду, у Карпатах буде від 25 до 30 метрів за секунду.
Зверніть увагу! Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Температурні показники вночі коливатимуться від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 10 градусів тепла. На території окупованого Криму очікують до 13 градусів тепла.
Яка буде температура в обласних центрах
- Київ +7...+9;
- Ужгород +3...+5;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +7...+9;
- Тернопіль +7...+9;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +7...+9;
- Луцьк +5...+7;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +7...+9;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +7...+9;
- Миколаїв +7...+9;
- Херсон +8...+10;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +7...+9;
- Черкаси +7...+9;
- Чернігів +7...+9;
- Суми +5...+7;
- Полтава +5...+7;
- Дніпро +5...+7;
- Запоріжжя +8...+10;
- Донецьк +6...+8;
- Луганськ +5...+7;
- Харків +5...+7.
Прогноз погоди на 2 січня 2025 року / Фото Укргідрометцентру