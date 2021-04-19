Прогноз погоди на 20 квітня: Україну накриють дощі та грози

Погода в Україні, 20 квітня, буде дощовою. У більшості областей похолоднішає на кілька градусів, подекуди буде сильний вітер та грози. У Карпатах прогнозують зливи.
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні 20 квітня температура повітря вночі опуститься до +3...+7 градусів, натомість вдень буде тепліше – +9...+15 градусів.
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Яка погода буде 20 квітня в регіонах України
Найтепліше буде на Закарпатті – вдень повітря прогріється до +13...+15 градусів, а найхолодніше – на Дніпропетровщині та Полтавщині – +9...+11 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко пояснює, що 20 квітня в Україну прийде циклон, який і принесе дощі на всій території України.
Із-за Чорного моря в Україну 20 квітня переміститься атмосферний вихор з низьким тиском у центрі,
– пише Наталка Діденко.
Через циклон вночі дощитиме на півдні України, а згодом вихор поверне на територію східної та центральної частини країни. Подекуди дощі будуть сильними. Окрім опадів, у східних областях можливий ще сильний вітер з поривами до 22 метрів за секунду.
На заході України ймовірні грози, а в Карпатах – зливи. На Київщині та Вінничині серйозних опадів не передбачають.
Якою буде погода в Києві
У Києві погода 20 квітня буде прохолодною – вночі +3...+6 градусів, натомість вдень – +10...+12 градусів. Можливий дощ. Крім того, в столиці буде північний, рвучкий вітер.
Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною,
– підсумовує синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 20 квітня
Ужгород – +13...+15
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +13...+15
Харків – +11...+13
Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 20 квітня / Дані Укргідрометцентру