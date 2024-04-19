Вдень потеплішає, а вночі прийдуть заморозки: якою буде погода у суботу 20 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Після прохолодного і дощового тижня, весна врешті-решт згадала, що їй належить бути "чемною". Яку погоду очікувати 20 квітня, читайте далі.
У більшості областей України 20 квітня температура повітря буде вищою порівняно із попереднім днем. Втім, хоча й сонечко нарешті припинить ховатися за хмарами, в окремих регіонах все ще дощитиме.
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На що чекати у вихідний
По всій країні середня температура повітря становитиме 13 – 15 градусів тепла. Крім того, прогнозують мінливу хмарність. Такою погода буде переважно на Заході та Півночі.
Найвищі позначки термометр показуватиме у східних та південних областях. Наприклад, на Харківщині, Донеччині та Луганщині температура сягне 21 градус тепла, а на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині обіцяють плюс 17 градусів.
Де випадуть опади
Водночас, саме на Півдні та Сході все ще дощитиме. Також негода накриє центральні регіони.
Тим часом вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях будуть сильні заморозки від нуля аж до мінус 3, а в Полтавській та Кіровоградській областях на поверхні грунту заморозки становитимуть 0 – 5 градусів морозу.
Погода по обласних центрах
- Київ – +13...+15
- Ужгород – +13...+15
- Львів – +13...+15
- Івано-Франківськ – +13...+15
- Тернопіль – +13...+15
- Чернівці – +13...+15
- Хмельницький – +13...+15
- Луцьк – +13...+15
- Рівне – +13...+15
- Житомир – +13...+15
- Вінниця – +13...+15
- Одеса – +15...+17
- Миколаїв – +15...+17
- Херсон – +15...+17
- Сімферополь – +18...+20
- Кропивницький – +14...+16
- Черкаси – +14...+16
- Чернігів – +13...+15
- Суми – +13...+15
- Полтава – +11...+13
- Дніпро – +14...+16
- Запоріжжя – +15...+17
- Донецьк – +19...+21
- Луганськ – +19...+21
- Харків – +19...+21
Погода на 20 квітня / Фото Укргідрометцентр
Небезпека повені
За прогнозами синоптиків 18 – 23 квітня внаслідок утримання високих рівнів води та підвищення їх на Десні вище Чернігова та в Дніпрі біля Неданчичів триватиме:
- на Десні затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.
- на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області.
Також внаслідок підвищеної водності Дніпра та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на річці у Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій.