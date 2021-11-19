Більшість регіонів накриють дощі, а вночі – мокрий сніг: прогноз погоди на 20 листопада
Джерело:Укгідрометцентр
Погода в Україні, 20 листопада, буде досить теплою . У західних та північних регіонах опадів не прогнозують. Натомість в інших областях дощитиме, а вночі навіть випаде мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від +6 на Закарпатті до +13 на Одещині.
Найтепліше 20 листопада буде на Півдні. В Одеській області температура повітря підніметься аж до +11...+13 градусів. Протягом дня дощитиме.
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Натомість на Заході у суботу – без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах +9...+11 градусів. Лише на Закарпатті відчутно похолодає, там вдень прогнозують +6...+8.
У північних областях буде хмарно, але опадів там не прогнозують. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+10 градусів. При цьому, вночі на Сумщині можуть вдарити морози, випаде мокрий сніг.
На Сході протягом дня дощитиме. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +8...+10 градусів, а вночі опуститься до нуля – там також прогнозують мокрий сніг.
У ніч на 20 листопада у Києві дощитиме, але снігу не буде. Вдень – без істотних опадів. Температура повітря у столиці підніметься до +9...+11 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, упродовж 20 – 21 листопада в Україні буде тепло. Несподіване, хоч і прогнозоване потепління, нівелюватиме сильний, до штормових поривів, північно-західний вітер. У більшості регіонів – дощитиме.
Вдень у суботу волога дощова погода передбачається у східній частині, на Запоріжжі, Сумщині та в Криму. Трохи опадів припаде на Карпати,
– пояснила Діденко.
Вона також розповіла й про погоду в столиці. Там 20 листопада прогнозують сильний штормовий вітер. "Потішить хіба що температура повітря: вихідними у Києві буде близько +10 градусів", – підсумувала у своєму дописі українська синоптикиня.
Погода в містах України 20 листопада
Ужгород – +6...+8
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+11
Вінниця – +9...+11
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +8...+10
Суми – +8...+10
Полтава – +8...+10
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +8...+10
Харків – +8...+10
Київ – +9...+11
Погода в містах України 20 листопада / Карта Укргідрометцентру