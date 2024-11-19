Незначне потепління, але зі штормовим попередженням: якою буде погода 20 листопада

19 листопада 2024, 15:29
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Автор: Анжеліка Байбак

Погода у середу, 20 листопада, буде хмарною, але з проясненнями. На більшості територій України буде сухо, проте частину областей накриють дощі з мокрим снігом.

Водночас вдень буде тепліше, порівняно з 19 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 20 листопада

Синоптики прогнозують у середу, 20 листопада, теплу й суху погоду на більшості територій України. Втім, на Заході, а також в Житомирській області вночі очікується дощ, а вдень – місцями опади будуть з мокрим снігом. У Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про значні опади.

Вітер, за прогнозом, буде південний, у західних областях з переходом на західний від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат – 25 – 30 метрів за секунду.

Важливо! Через погіршення погодних умов та сильні пориви вітру на всій території України оголосили штормове попередження.

Штормове попередження на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру

Уночі 20 листопада нічні морози прогнозуються лише у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там стовпчики термометрів покажуть максимум до -2 градусів. Також до 0 градусів може опуститися температура вночі на Київщині, а також у дніпропетровській та Полтавській областях. 

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +9..+11;
  • Ужгород +6..+8;
  • Львів +5..+7;
  • Івано-Франківськ +8...+10;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +9...+11;
  • Хмельницький +8...+10;
  • Луцьк +5..+7;
  • Рівне +5..+7;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +9...+11;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +9...+11;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +10...+12;
  • Донецьк +8...+10;
  • Луганськ +7...+9;
  • Харків +8...+10.


Прогноз погоди на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру