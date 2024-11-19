Незначне потепління, але зі штормовим попередженням: якою буде погода 20 листопада

Погода у середу, 20 листопада, буде хмарною, але з проясненнями. На більшості територій України буде сухо, проте частину областей накриють дощі з мокрим снігом.

Водночас вдень буде тепліше, порівняно з 19 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Важливо Насувається потужна негода: Україну накриють значні дощі, сильні снігопади та хуртовини

Прогноз погоди на 20 листопада

Синоптики прогнозують у середу, 20 листопада, теплу й суху погоду на більшості територій України. Втім, на Заході, а також в Житомирській області вночі очікується дощ, а вдень – місцями опади будуть з мокрим снігом. У Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про значні опади.

Вітер, за прогнозом, буде південний, у західних областях з переходом на західний від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат – 25 – 30 метрів за секунду.

Важливо! Через погіршення погодних умов та сильні пориви вітру на всій території України оголосили штормове попередження.



Штормове попередження на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру

Уночі 20 листопада нічні морози прогнозуються лише у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там стовпчики термометрів покажуть максимум до -2 градусів. Також до 0 градусів може опуститися температура вночі на Київщині, а також у дніпропетровській та Полтавській областях.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +9..+11;

Ужгород +6..+8;

Львів +5..+7;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +5..+7;

Рівне +5..+7;

Житомир +9...+11;

Вінниця +10...+12;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +9...+11;

Суми +8...+10;

Полтава +9...+11;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +7...+9;

Харків +8...+10.



Прогноз погоди на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру