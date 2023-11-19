Мокрий сніг та мінусові температури: яка погода чекає на українців 20 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
У понеділок, 20 листопада, майже по всій Україні випаде мокрий сніг. Без істотних опадів перший робочий день тижня пройде лише для північних областей, зокрема і столиці.
Хмарне небо та мінусові темпаратури вдень – головні ознаки погоди, яка чекатиме на українців 20 листопада, передає 24 Канал.
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Якою погода буде у різних регіонах України
У західних областях й надалі випадатиме мокрий сніг, який вперше завітав туди кілька днів тому. Середня температура у цьому регіоні України коливатиметься від +2 до +4 вдень і від 0 до +2 вночі.
Мокрим снігом і заморозками розпочнеться робочий тиждень й для східних областей. Там вдень стовпчик термометра не підніматиметься вище за 2 градуси тепла, у кількох обласних центрах навіть вдень він показуватиме -1.
На півдні вдень температура повітря прогріється до +6 градусів, а ось вночі там теж будуть заморозки, подекуди навіть до -3 градусів.
Найхолодніші ночі слід очікувати жителям Півночі та Центру. Туди прийдуть морози у вигляді -5 градусів. Це, зокрема, Чернігівщина, Кіровоградщина та Житомирщина.
Водночас у столиці, Чернігові, Житомирі, Сумах, Кропивницькому снігу поки що не буде.
Погода в обласних центрах
Київ -1...+1
Ужгород +3...+5
Львів +2...+4
Івано-Франківськ +2..+4
Тернопіль +2...+4
Чернівці +2...+4
Хмельницький +1...+3
Луцьк +1...+3
Рівне +1...+3
Житомир -1...+1
Вінниця 0...+2
Одеса +4...+6
Миколаїв +2...+4
Херсон +4...+6
Сімферополь +3...+5
Кропивницький +1...+3
Черкаси -1...+1
Чернігів -1...+1
Суми -1...+1
Полтава -1...+1
Дніпро -1...+1
Запоріжжя +2...+4
Донецьк 0...+2
Луганськ -1...+1
Харків -1...+1
Погода на 20 листопада / Фото Укргідрометцентр