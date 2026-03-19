Без опадів у більшості регіонів, але з нічними заморозками: погода в Україні на 20 березня
У п'ятницю, 20 березня, в Україні у більшості областей день пройде без опадів. У частині регіонів уночі місцями можливі незначні дощі із мокрим снігом, а також заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
До теми Немовби у січні: Буковель раптово накрила заметіль – захопливі кадри
Якою буде погода в Україні 20 березня?
За даними синоптиків, в Україні очікується зниження атмосферного тиску та вплив циклону з Чорного моря. Попри це, у більшості областей істотних опадів не прогнозують.
Лише в Карпатах, а також у східних, Полтавській і Дніпропетровській областях вночі місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Синоптики зазначають, що на висотах утримається холодна повітряна маса. Через це вночі температура коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень становитиме – +6 – +11 градусів.
Трохи тепліше буде на Закарпатті – до +14 градусів. У південних і південно-східних регіонах вночі прогнозують +1 – +6 градусів, а вдень повітря прогріється до +9 – +14 градусів.
У Києві у п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вночі становитиме близько 0 градусів, а вдень – +9 – +11 градусів.
Яку температуру прогнозують по обласних центрах?
- Київ +9...+11;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +8...+10;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +8...+10;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +8...+10;
- Житомир +8...+10;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +10...+12;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +11...+13;
- Кропивницький +8...+10;
- Черкаси +8...+10;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +6...+8;
- Полтава +7...+9;
- Дніпро +8...+10;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +8...+10.
Прогноз погоди в Україні на 20 березня / Карта Укргідрометцентру
Чи буде в Україні сніг найближчими днями?
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначила у коментарі 24 Каналу, що синоптики не прогнозують серйозного снігу в Україні найближчим часом. Попри це, можливі незначні дощі з мокрим снігом у деяких регіонах.
Птуха також наголосила, що вже з 21 березня температура повітря знову становитиме від 6 до 12 градусів тепла. За словами синоптикині, на початку березня на заході України були встановлені температурні рекорди, але тепер показники повертаються до кліматичної норми.
Наталія Птуха також зауважила, що літо 2026 року в Україні може бути теплішим за кліматичну норму. Водночас аномальної спеки синоптики не прогнозують.