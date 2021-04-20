Прогноз погоди на 21 квітня: Україну накриють дощі, але буде тепло

Погода в Україні у середу, 21 квітня, буде теплою, але дощовою. У більшості областей синоптики прогнозують невеликі опади з проясненнями.

Водночас метеорологи зазначають, що по всій території країни стовпчики термометрів показуватимуть +11...+16 градусів. Найвищою температура буде на Херсонщині та Миколаївщині – +15...+17 градусів.

Читайте також Справжня снігова фортеця: у Карпатах розгулялася негода – відео

Погода у регіонах України

У західних областях прогнозують опади, варто очікувати на слабкий дощ. Температура становитиме +12…+15 градусів. На Сході ситуація дзеркальна – невеликі опади. Вдень там температура повітря коливатиметься від +12 до +16 градусів.

На Півночі країни також волого. Позначки на термометрах покажуть +11...+14 градусів. У південних регіонах дощі, але на Херсонщині світитиме сонце. Слід очікувати +13...+17 градусів.

У Києві 21 квітня прогнозують опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+14 градусів.

В Україну йде похолодання

Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці зазначила, що наприкінці тижня в Україні похолодає, а подекуди, можливо, падатиме мокрий сніг.

З п'ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на Захід та Північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг,

– написала синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на середу, 21 квітня

Ужгород – +12...+14

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +12...+14

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 21 квітня / Дані Укргідрометцентру