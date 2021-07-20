Прогноз погоди на 21 липня: дощі трохи освіжать Україну

Погода в Україні у середу, 21 липня, буде похмурою та дощовою. Спека нарешті відступить на заході, півночі та у центрі нашої країни. Натомість у східних та південних регіонах буде до +34 градусів.

Водночас найменшу температуру стовпчики термометрів покажуть на Західній Україні. Там 21 липня буде +21...+23 градуси.

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Із самого ранку на заході України небо буде у полоні хмар. Дрібний дощ, що падав вночі, не відступить аж до вечора. Синоптики прогнозують грози. Температура повітря становитиме +21...+23 градуси. На сході України також дощитиме, проте стовпчики термометрів там покажуть +32...+34 градуси.

На півдні очікується хмарна погода. Синоптики не виключають град з грозою, а також шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Повітря максимально прогріється до +32...+34 градусів. Мешканцям Північної України також слід готуватися до грози та зливи. Температура повітря становитиме +21...+23 градуси.

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Термометри покажуть +21...+23 градуси.

Прогноз погоди у містах України на 21 липня

Ужгород – +22...+24

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +21...+23

Вінниця – +21...+23

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +32...+34

Харків – +30...+32

Київ – +21...+23



Погода у містах України 21 липня / Фото Укргідрометцентру