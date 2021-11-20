Деінде в Україні сніжитиме: прогноз погоди на 21 листопада

Погода в Україні у неділю, 21 листопада, буде здебільшого ясною. Щоправда, у північно-східних областях не обійдеться без опадів. На Харківщині прогнозують мокрий сніг.

Найтепліше буде на Півдні: у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях повітря прогріється до +11...+13.

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На Харківщині падатиме мокрий сніг

Найхолодніша погода буде у Харківській області, стовпчики термометрів піднімуться лише до +5...+7. В середньому температура в Україні коливатиметься у межах – +6...+12.

У більшості регіонів буде ясна погода, виняток лише північно-східні області. У Чернігівській та Сумській областях – дощі. А на Харківщині випаде мокрий сніг.

У більшості областей – потужні пориви вітру

21 листопада опадів не прогнозують. Температура коливатиметься у межах – +9...+11.

Вдень у більшості областей, крім південних, пориви вітру сягатимуть – 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності І – жовтий.

Погода в містах України 21 листопада:

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +7...+9

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +7...+9

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +8...+10

Суми – +7...+9

Полтава – +7...+9

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +9..+11

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +5...+7

Київ – +9...+11

Погода в містах України 20 листопада / Карта Укргідрометцентру