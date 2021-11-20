Деінде в Україні сніжитиме: прогноз погоди на 21 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 21 листопада, буде здебільшого ясною. Щоправда, у північно-східних областях не обійдеться без опадів. На Харківщині прогнозують мокрий сніг.
Найтепліше буде на Півдні: у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях повітря прогріється до +11...+13.
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На Харківщині падатиме мокрий сніг
Найхолодніша погода буде у Харківській області, стовпчики термометрів піднімуться лише до +5...+7. В середньому температура в Україні коливатиметься у межах – +6...+12.
У більшості регіонів буде ясна погода, виняток лише північно-східні області. У Чернігівській та Сумській областях – дощі. А на Харківщині випаде мокрий сніг.Важливо! У Києві 21 листопада опадів не прогнозують. Температура коливатиметься у межах – +9...+11.
У більшості областей – потужні пориви вітру
Вдень у більшості областей, крім південних, пориви вітру сягатимуть – 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності І – жовтий.
Погода в містах України 21 листопада:
Ужгород – +9...+11
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +7...+9
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +7...+9
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +8...+10
Суми – +7...+9
Полтава – +7...+9
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +9..+11
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +5...+7
Київ – +9...+11