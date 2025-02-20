Прохолода та подекуди можливий сніг: прогноз погоди в Україні на 21 лютого

У п'ятницю, 21 лютого, в Україні триматиметься прохолодна погода. На більшості територій опадів не передбачають.

В Україні буде прохолодна погода. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики також повідомили, що опадів не очікується, лише на сході та південному сході місцями може пройти невеликий сніг.

Вночі також буде холодно та хмарно, а вдень приємно радуватиме сонце.

Вітер північно-східний, в західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі -9...-14 градусів морозу (у східних та більшості західних областей місцями -15...-18 градусів морозу), вдень -2...-7 градусів морозу; на Закарпатті та в Криму вночі -5...-10 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та в області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця️.

Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі -9...-14 градусів морозу, вдень -2...-7 градусів морозу. натомість у Києві вночі -10...-12 градусів морозу, вдень -4...-6 градусів морозу.

Якою буде температура у великих містах

Київ -5...-3

Ужгород -1...+1

Львів 0...-2

Івано-Франківськ 0...-2

Тернопіль -4...-2

Чернівці -3...-1

Хмельницький -4...-2

Луцьк -4...-2

Рівне -3...-1

Житомир -5...-3

Вінниця -4...-2

Одеса -3...-1

Миколаїв -5...-3

Херсон -4...-2

Сімферополь -1...+1

Кропивницький -5...-3

Черкаси -3...-1

Чернігів -5...-3

Суми -6...-4

Полтава -5...-3

Дніпро -5...-3

Запоріжжя -3...-1

Донецьк -7...-5

Луганськ -7...-5

Харків -6...-4



Погода на 21 лютого / Укргідрометцентр