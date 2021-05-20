Прогноз погоди на 21 травня: грози і дощі відступлять, але буде хмарно

Погода в Україні 21 травня буде здебільшого без опадів. Хоч небо буде хмарним, грози і шквальні вітри нарешти залишать Україну.
Втім, синоптики обіцяють локальні грозові дощі: опадів очікують на Одещині та Вінниччині. На решті територій – буде сухо, проте трохи хмарно.
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Погода в Україні 21 травня
У п'ятницю, 21 травня, температура повітря буде помірною, протягом дня – +15..+20 градусів, на південному сході України дещо тепліше – +20...+24 градуси. Вночі +5..7 градусів на західній Україні, на Сході – +10...+14.
На території України протягом дня вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
В Одеській області можливі грози: дощі тут йтимуть і вдень, і вночі. Проте буде тепло: вдень +17...+19, вночі – +11...+13.
У Києві п'ятниця буде сонячна та без дощу. Найближчої ночі близько +10 градусів, а вдень +18...+19 градусів.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 21 травня
Ужгород – +18..+20
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +16...+18
Житомир – +17...+19
Вінниця – +17...+19
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +17...+19
Суми – +17...+19
Полтава – +17...+19
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +23...+25
Харків – +21...+23
Київ – +17...+19