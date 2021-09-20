На Заході України нарешті сонячно, зливи перемістилися на Схід: прогноз погоди на 21 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 21 вересня, буде сонячною та сухою у більшості областей України. У полоні негоди опиняться східні та частина північних регіонів.
Загалом повітря у всій країні стане прохолоднішим. Найменшу температуру зафіксують термометри у північно-західних областях – лише +7...+9 градусів.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Хмарна погода протримається на Західній Україні увесь день. Однак опадів хмари не принесуть. Повітря там прогріється до +8...+10 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді – +12...+14 градусів. На Сході сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ слід чекати у другій половині дня. Стовпчики термометрів покажуть +12...+14, лише на Луганщині буде +15...+17 градусів.
На Півночі протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі, вранці та ввечері очікується дрібний дощ, +8...+10 градусів. У південних регіонах буде трохи тепліше – +15...+17 градусів. Водночас небо весь день буде у хмарах. Опадів синоптики не прогнозують.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощ розпочнеться знову. Повітря прогріється до +7...+9 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
За прогнозом синоптикині, в Україні протягом 21 вересня домінуватиме холод. Температура повітря у більшості областей становитиме максимально лише +7...+12 градусів. Трохи тепліше буде:
- на Півдні,
- Луганщині,
- Донеччині,
- у Дніпрі.
Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами, обережно під деревами та білбордами! Старіючий циклон ще посилатиме дощі на голови мешканців північних областей, центральних та Харківщини,
– розповіла Наталка Діденко.
Вона додала, що на решті території України, а це Південь, Луганська та Донецька області, суттєві опади малоймовірні.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +12...+14
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +7...+9
Рівне – +7...+9
Житомир – +7...+9
Вінниця – +8...+10
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +8...+10
Суми – +8...+10
Полтава – +9...+11
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +15...+17
Харків – +12...+14
Київ – +7...+9
Прогноз погоди на 21 вересня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
Холод в Україні завтра домінуватиме. Температура повітря 21 вересня у більшості областей становитиме максимально лише +7...+12 градусів.
Трохи тепліше – на Півдні, Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, +12...+18 градусів. Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер із сильними поривами, обережно під деревами та білбордами!
Старіючий циклон ще посилатиме дощі на голови мешканців північних областей, центральних та Харківщини. На решті території України, а це південь, Луганська та Донецька області, суттєві опади малоймовірні.