По-літньому тепло і сухо: якою буде погода 21 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у суботу, 21 вересня, буде по-літньому теплою, сухою й без опадів. Осінню ідилію не зруйнує навіть вітер, адже синоптики не прогнозують сильних поривів.
За даними Укргідрометцентру, вдень буде дуже тепло – до +26 градусів. Вночі ж стовпчики термометрів можуть опуститися до +6.
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Прогноз погоди на 21 вересня
У суботу, 21 вересня, синоптики прогнозують буквально ідеальну погоду. Так, опадів не буде, а сонце зігріватиме своїм теплом. Лише місцями можлива невелика хмарність.
Також синоптики не прогнозують сильних поривів вітру, як це було кількома днями раніше. Вітер, звісно, очікується, але не сильний – від 5 до 10 метрів за секунду, північно-східного напрямку.
Вночі буде дещо прохолодно, адже стовпчики термометрів опустяться вже до +6 градусів, однак вдень буде по-літньому теплому. Так, температура повітря сягатиме +21...+26 градусів, а у Карпатах – +15...+20 градусів.
Погода у містах України
- Київ +23...+25;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +22...+24;
- Луцьк +22..+24;
- Рівне +22...+24;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +25...+27;
- Херсон +25...+27;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +24...+26;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +24...+26;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +23..+25;
- Харків +23...+25.