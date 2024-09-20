По-літньому тепло і сухо: якою буде погода 21 вересня

20 вересня 2024, 15:18
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Автор: Анжеліка Байбак

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у суботу, 21 вересня, буде по-літньому теплою, сухою й без опадів. Осінню ідилію не зруйнує навіть вітер, адже синоптики не прогнозують сильних поривів.

За даними Укргідрометцентру, вдень буде дуже тепло – до +26 градусів. Вночі ж стовпчики термометрів можуть опуститися до +6.

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Прогноз погоди на 21 вересня

У суботу, 21 вересня, синоптики прогнозують буквально ідеальну погоду. Так, опадів не буде, а сонце зігріватиме своїм теплом. Лише місцями можлива невелика хмарність. 

Також синоптики не прогнозують сильних поривів вітру, як це було кількома днями раніше. Вітер, звісно, очікується, але не сильний – від 5 до 10 метрів за секунду, північно-східного напрямку. 

Вночі буде дещо прохолодно, адже стовпчики термометрів опустяться вже до +6 градусів, однак вдень буде по-літньому теплому. Так, температура повітря сягатиме +21...+26 градусів, а у Карпатах – +15...+20 градусів. 

Погода у містах України

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львів +21...+23;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +22...+24;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +22...+24;
  • Луцьк +22..+24;
  • Рівне +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Вінниця +23...+25;
  • Одеса +21...+23;
  • Миколаїв +25...+27;
  • Херсон +25...+27;
  • Сімферополь +23...+25;
  • Кропивницький +24...+26;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +24...+26;
  • Запоріжжя +24...+26;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +23..+25;
  • Харків +23...+25.


Погода 21 вересня / Карта Укргідрометцентру