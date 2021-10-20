+22 та сонце: прогноз погоди на 21 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 21 жовтня, потішить українців теплим повітрям та сонячним небом. Суттєвих опадів у цей день синоптики не прогнозують.
Де буде найтепліше
Середня температура повітря в Україні становитиме +15...+17 градусів. Однак у деяких областях буде ще тепліше.
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У Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатські, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях повітря прогріється до +17...+19 градусів. Максимально стовпчики термометрів підіймуться у Чернівецькій області – до +18...+20 градусів.
Найхолодніше буде на Сумщині – +14...+16 градусів.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що у західних областях температура повітря місцями становитиме +22 градуси. Однак надвечір там можливий невеликий дощ.
У Києві Діденко прогнозує штормовий вітер, який сягатиме 15 – 18 метрів на секунду. Стовпчики термометрів сягатимуть +17 градусів.
Прогноз погоди у містах України на 21 жовтня
Ужгород – +17...+19
Львів – +15...+17
Тернопіль – +17..+19
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +16...+18
Вінниця – +15...+17
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +15...+17
Суми – +14...+16
Полтава – +15...+17
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +15...+17
Прогноз погоди на 21 жовтня / Карта Укргідрометцентру