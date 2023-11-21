Ожеледиця, невеликий сніг та інші помірні опади: якою буде погода 22 листопада

Погода у середу, 22 листопада буде доволі вологою та морозною. Місцями варто очікувати на сніг та ожеледиць, а позначки термометра на переважній частину України й вдень досягатимуть мінусової температури.

Сонце цього дня навряд вийде з-за хмар, весь час зберігатиметься похмура погода. На Півдні через вищу температуру може випасти дощ.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують хмарну погоду по всій території України. По країні можливі опали у вигляді невеликого чи мокрого снігу – за винятком північного сходу та сходу. На Півдні можливий дощ.

Прогнозується, що у західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вночі та вранці місцями туман. Також на дорогах країни, крім півдня, очікується ожеледиця. Вітер помірний, дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду з північно-східного напрямку.

Температура протягом доби у північній частині триматиметься у діапазоні 1 – 6 градусів, у східних областях можна розраховувати на 6 – 11 градусів морозу. На решті території синоптики очікують від 3 градусів нижче нуля до 2 градусів тепла. Вдень на півдні країни 0 – 5 градусів тепла, в Криму до 10 градусів вище нуля.

Погода в Києві

Як і на решті частин України, у столиці буде хмарна погода, прогнозується невеликий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах – 1 рівень небезпеки, жовтий. Вітер північно-східного напрямку, дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура по області вночі та вдень сягатиме 1 – 6 градусів нижче нуля. У Києві вночі та вдень 2 – 4 морозу.

Погода в обласних центрах

Київ -4...-2

Ужгород +1...+3

Львів -1...+1

Івано-Франківськ -1...+1

Тернопіль -1...+1

Чернівці -1...+1

Хмельницький -1...+1

Луцьк -1...+1

Рівне -1...+1

Житомир -4...-2

Вінниця -1...+1

Одеса +4...+6

Миколаїв +3...+5

Херсон +3...+5

Сімферополь +7...+9

Кропивницький -1...+1

Черкаси -1...+1

Чернігів -4...-2

Суми -4...-2

Полтава -1...+1

Дніпро -1...+1

Запоріжжя +1...+3

Донецьк -5...-3

Луганськ -7...+5

Харків -7...+5

Погода в Україні на 22 листопада / Фото Укргідрометценту