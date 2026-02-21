Укр Рус
погода на 22 лютого
21 лютого, 15:49
Останній ривок лютої зими із -18: прогноз погоди на 22 лютого

Софія Рожик

Зима поступово покидає Україну. Втім, в одній частині країни у неділю, 22 лютого, ще утримаються нічні морози до -18.

А на небі цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 22 лютого?

Синоптики прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вночі і на півдні Одещини невеликий сніг, вдень з дощем.

На решті території буде без опадів. 

На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця,
– наголошують в Укргідрометцентрі.

Вітер цього дня буде південно-західний, а на півдні та сході країни – північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Водночас у Карпатах вдень місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду. 

Нічна температура у більшості областей становитиме -10 – -15, а на північному сході країни до -18. Вдень буде від -3 до +2. 

Водночас у західних та південних областях вночі прогнозують -1 – -6, вдень +1 – +6.

Найтепліше буде у Криму, денна нічна температура становитиме 0 – +5, а денна +3 – +8.

Погода в обласних центрах

  • Київ -1…+1

  • Ужгород +3…+5

  • Львів +3…+5

  • Івано-Франківськ +3…+5

  • Тернопіль +3…+5

  • Чернівці +3…+5

  • Хмельницький +1…+3

  • Луцьк +3…+5

  • Рівне +3…+5

  • Житомир +1…+3

  • Вінниця +1…+3

  • Одеса +1…+3

  • Миколаїв +3…+5

  • Херсон +3…+5

  • Сімферополь +5...+7

  • Кропивницький -1…+1

  • Черкаси -1…+1

  • Чернігів -3...-1

  • Суми -1…+1

  • Полтава -1…+1

  • Дніпро -1…+1

  • Запоріжжя +3…+5

  • Донецьк 0…+2

  • Луганськ -3…-1

  • Харків -1…+1

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / Укргідрометцентр

Погода в Україні: останні новини

  • Зимова погода зберігатиметься на території України щонайменше до кінця лютого. Температура впродовж усього останнього зимового місяця коливатиметься, а опади різного типу будуть періодичними.

  • Втім, подекуди через плюсову температуру найближчими днями можливі підтоплення. Зокрема, помаранчевий рівень небезпеки оголосили у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Черкаській областях, на Волині та Поліссі.