Україну пригріє осіннє сонце, виняток – одна область: прогноз погоди на 22 жовтня

Погода в Україні у п'ятницю, 22 жовтня, буде сонячною та досить теплою. Лише на Закарпатті синоптики прогнозують опади.

Всі українські області матимуть змогу поніжитись під теплим осіннім сонцем. Не пощастить лише закарпатцям. У регіоні прогнозують дощ.

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В Україні повітря прогріється до +14...+21

Найбільш прохолодна погода буде у західних областях. Тут повітря прогріється до +14...17 градусів. Найтепліше у південних областях та на Кримському півострові, тут стовпчики термометрів піднімуться до +18...+21.

Досить сильними 22 жовтня будуть пориви вітру. У більшості областей його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів на секунду.

Загалом відчуття будуть майже літні. Затримається рвучкий вітер у багатьох областях України, обережно! Опади якісь суттєві – навряд, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ,

– розповіла у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко. Діденко зауважила, що вже у неділю – понеділок в Україну повернуться холоди, отож слід насолодитись чудовими теплими днями. Погода у містах України 22 жовтня Ужгород – +17...+19 Львів – +14...+16 Тернопіль – +16..+18 Чернівці – +16...+18 Хмельницький – +15...+17 Луцьк – +14...+16 Рівне – +14...+16 Житомир – +16...+18 Вінниця – +16...+18 Одеса – +18...+20 Миколаїв – +19...+21 Херсон – +19...+21 Сімферополь – +19...+21 Кропивницький – +16...+18 Черкаси – +16...+18 Чернігів – +15...+17 Суми – +15...+17 Полтава – +16...+18 Дніпро – +16...+18 Запоріжжя – +18...+20 Донецьк – +16...+18 Луганськ – +16...+18 Харків – +16...+18 Київ – +16...+18

Прогноз погоди на 22 жовтня / Карта Укргідрометцентру Текст публікації Наталки Діденко: П'ятниця в Україні буде дуже теплою. Стовпчики термометрів досягнуть +14...+20 градусів. Трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України – там завтра очікується +10...+16 градусів. Проте загалом відчуття будуть майже літні. Затримається рвучкий вітер у багатьох областях України, обережно! Опади якісь суттєві – навряд, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ. У Києві 22-го жовтня передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +16, +17 градусів! Проте західний вітер буде сильним, поривчастим. Дощі малоймовірні. У суботу холодне повітря арктичного походження почне давити, посуне похолодання, лише на Сході, Півдні та на значній частині території центральних областей 23-го жовтня ще побуде тепла погода. А вже у неділю-понеділок в більшості областей України вночі відновляться "мінуси", а протягом дня ледь жеврітимуть +5...+11 градусів. Проте наша люба атмосфера виявилася аж такою люб'язною, зауважила наші сині домашні носи, її це естетично обурило і вона вирішила подарувати нам ще чудові теплі дні. Орієнтовно з 27 – 29 жовтня! По дощах. Увесь наступний тиждень переважатиме суха погода. І ще раз! Не переплутайте: завтра ще тепло, із суботи – похолодання, із середини наступного тижня – потепління. Наша синоптична ситуація власне, як і загальноукраїнська – завжди цікава))

теж можна забути про дощовики та парасольки. Погода потішить комфортними +16...18. Вітер – південно-західний, швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.