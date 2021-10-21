Україну пригріє осіннє сонце, виняток – одна область: прогноз погоди на 22 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 22 жовтня, буде сонячною та досить теплою. Лише на Закарпатті синоптики прогнозують опади.
Всі українські області матимуть змогу поніжитись під теплим осіннім сонцем. Не пощастить лише закарпатцям. У регіоні прогнозують дощ.
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В Україні повітря прогріється до +14...+21
Найбільш прохолодна погода буде у західних областях. Тут повітря прогріється до +14...17 градусів. Найтепліше у південних областях та на Кримському півострові, тут стовпчики термометрів піднімуться до +18...+21.
Досить сильними 22 жовтня будуть пориви вітру. У більшості областей його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів на секунду.Зверніть увагу! У Києві теж можна забути про дощовики та парасольки. Погода потішить комфортними +16...18. Вітер – південно-західний, швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Загалом відчуття будуть майже літні. Затримається рвучкий вітер у багатьох областях України, обережно! Опади якісь суттєві – навряд, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ,
– розповіла у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Діденко зауважила, що вже у неділю – понеділок в Україну повернуться холоди, отож слід насолодитись чудовими теплими днями.
Погода у містах України 22 жовтня
Ужгород – +17...+19
Львів – +14...+16
Тернопіль – +16..+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +16...+18
Вінниця – +16...+18
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +16...+18
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +16...+18
Прогноз погоди на 22 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко: