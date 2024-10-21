Подекуди туманно, але тепло: прогноз погоди на 22 жовтня

Ще один жовтневий день в Україні мине із комфортною погодою. Так, у вівторок, 22 жовтня, синоптики прогнозують до 17 градусів тепла.

У цей день очікується суха погода. Про це йдеться у прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

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Якою буде погода 22 жовтня

За прогнозом синоптиків, у вівторок в Україні буде невелика хмарність. У жодній з областей опадів впродовж доби не очікується.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду,

– кажуть синоптики.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 – 5 градусів тепла, на узбережжі морів – до 8 градусів, а от у Карпатах – 1 – 3 градусів морозу.

Вдень в Україні буде доволі тепло – 12 – 17 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +14...+16

Ужгород – +14...+16

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +14...+16

Вінниця – +15...+17

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Прогноз погоди на 22 жовтня / Фото Укргідрометцентру