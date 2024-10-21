Подекуди туманно, але тепло: прогноз погоди на 22 жовтня

21 жовтня 2024, 16:39
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Автор: Софія Рожик

Джерело:

Укргідрометцентр

Ще один жовтневий день в Україні мине із комфортною погодою. Так, у вівторок, 22 жовтня, синоптики прогнозують до 17 градусів тепла.

У цей день очікується суха погода. Про це йдеться у прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

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Якою буде погода 22 жовтня 

За прогнозом синоптиків, у вівторок в Україні буде невелика хмарність. У жодній з областей опадів впродовж доби не очікується.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду,
– кажуть синоптики.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 – 5 градусів тепла, на узбережжі морів – до 8 градусів, а от у Карпатах – 1 – 3 градусів морозу.

Вдень в Україні буде доволі тепло – 12 – 17 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +14...+16
  • Ужгород – +14...+16
  • Львів – +15...+17
  • Івано-Франківськ – +14...+16
  • Тернопіль – +14...+16
  • Чернівці – +15...+17
  • Хмельницький – +14...+16
  • Луцьк – +14...+16
  • Рівне – +13...+15
  • Житомир – +14...+16
  • Вінниця – +15...+17
  • Одеса – +14...+16
  • Миколаїв – +15...+17
  • Херсон – +15...+17
  • Сімферополь – +13...+15
  • Кропивницький – +14...+16
  • Черкаси – +14...+16
  • Чернігів – +13...+15
  • Суми – +13...+15
  • Полтава – +13...+15
  • Дніпро – +13...+15
  • Запоріжжя – +14...+16
  • Донецьк – +13...+15
  • Луганськ – +13...+15
  • Харків – +13...+15

Прогноз погоди на 22 жовтня / Фото Укргідрометцентру