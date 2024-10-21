Подекуди туманно, але тепло: прогноз погоди на 22 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Ще один жовтневий день в Україні мине із комфортною погодою. Так, у вівторок, 22 жовтня, синоптики прогнозують до 17 градусів тепла.
У цей день очікується суха погода. Про це йдеться у прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.
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Якою буде погода 22 жовтня
За прогнозом синоптиків, у вівторок в Україні буде невелика хмарність. У жодній з областей опадів впродовж доби не очікується.
У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду,
– кажуть синоптики.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 – 5 градусів тепла, на узбережжі морів – до 8 градусів, а от у Карпатах – 1 – 3 градусів морозу.
Вдень в Україні буде доволі тепло – 12 – 17 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +14...+16
- Ужгород – +14...+16
- Львів – +15...+17
- Івано-Франківськ – +14...+16
- Тернопіль – +14...+16
- Чернівці – +15...+17
- Хмельницький – +14...+16
- Луцьк – +14...+16
- Рівне – +13...+15
- Житомир – +14...+16
- Вінниця – +15...+17
- Одеса – +14...+16
- Миколаїв – +15...+17
- Херсон – +15...+17
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +14...+16
- Черкаси – +14...+16
- Чернігів – +13...+15
- Суми – +13...+15
- Полтава – +13...+15
- Дніпро – +13...+15
- Запоріжжя – +14...+16
- Донецьк – +13...+15
- Луганськ – +13...+15
- Харків – +13...+15
Прогноз погоди на 22 жовтня / Фото Укргідрометцентру