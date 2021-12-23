В Україні теплішатиме, але сніг йтиме скрізь: прогноз погоди на 24 грудня

Погода в Україні у п'ятницю, 24 грудня, буде різноманітною. У деяких регіонах прогнозують лиш морози, в інших вдень – плюсову температуру. Також всі області накриють опади.

Найтепліше завтра буде на Заході. Вдень там очікують близько +2...+4 градуси, вночі – -6...-8. Крім того, у регіонах йтиме дощ зі снігом.

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Які області засипить снігом

В усіх регіонах, крім західних, триматиметься низька температура повітря. На Півдні – 0...+2, у Центрі – -1...+1, на Півночі – -1...-3. У Києві вдень 0...-2, а вночі – -10...-12. У столиці теж буде мокрий сніг.

Найхолоднішу ситуацію прогнозують на Сході. Наприклад, у Луганській області – -3...-5, у Харківській – -2...-4. Вночі регіони охоплять сильні морози – аж до -18 градусів.

Ба більше, у п'ятницю в Україні не буде жодного регіону, де б не падав сніг.

Ожеледиця на дорогах

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що через помірне потепління на дорогах залишиться ожеледиця, а опади спричинять снігову кашу. Відтак ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. Також можливе налипання мокрого снігу.

Крім того, за словами синоптикині, із фронтами примчиться сильний південно-західний вітер.

Погода у містах України 23 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +"...+4

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...-3

Суми – -2...-4

Полтава – -1...-3

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -3...-5

Харків – -2...-4

Київ – 0...-2



Погода на 24 грудня / Фото Укргідрометцентру