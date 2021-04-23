Прогноз погоди на 24 квітня: буде прохолодно, в деяких областях випаде мокрий сніг

Погода в Україні, у суботу 24 квітня, буде доволі прохолодною. Вночі навіть можливі заморозки. Крім того, деякі регіони накриють опади.
Джерело:Укргідрометцентр
Майже у всіх регіонах буде хмарно із поясненнями. Лише у Чернігівській та Сумській областях небо – повністю похмуре. Тут можливий дощ.
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Чи буде десь тепло
- Найхолодніша погода видасться у західних та північних областях. Наприклад, на Волині та Буковині температура повітря становитиме +7...+9 градусів. Вночі в цих регіонах будуть невеликі морози до -3 градусів.
- Найтепліше буде на Півдні та Сході. У Херсонській області стовпчики термометрів піднімуться до +14...+16.
Подекуди можливі опади
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що дощ, крім Півночі, очікується подекуди в центральних областях та на Сході, хоч опади будуть несуттєвими.
Ба більше у Києві вранці можливий мокрий сніг. За словами Діденко, у столиці переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками.
Вся надія на порятунок ніжного весняного цвіту, маленьких нових дачних саджанців – якраз на хмарність з вологою. Якщо хмарами прикриватиме – мороз із своїм пізнім астигматизмом зав'язі може й не пошкодить,
– зауважила синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 23 квітня
Ужгород – +9...+11
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +7...+9
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +9...+11
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +7...+9
Суми – +7...+9
Полтава – +8...+10
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +13...+15
Харків – +12...+14
Київ – +7...+9
Погода 24 квітня / Карта Укргідрометцентру