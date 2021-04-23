Прогноз погоди на 24 квітня: буде прохолодно, в деяких областях випаде мокрий сніг

Погода в Україні, у суботу 24 квітня, буде доволі прохолодною. Вночі навіть можливі заморозки. Крім того, деякі регіони накриють опади.

Майже у всіх регіонах буде хмарно із поясненнями. Лише у Чернігівській та Сумській областях небо – повністю похмуре. Тут можливий дощ.

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Чи буде десь тепло

Найхолодніша погода видасться у західних та північних областях . Наприклад, на Волині та Буковині температура повітря становитиме +7...+9 градусів. Вночі в цих регіонах будуть невеликі морози до -3 градусів.

. Наприклад, на Волині та Буковині температура повітря становитиме +7...+9 градусів. Вночі в цих регіонах будуть невеликі морози до -3 градусів. Найтепліше буде на Півдні та Сході. У Херсонській області стовпчики термометрів піднімуться до +14...+16.

Подекуди можливі опади

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що дощ, крім Півночі, очікується подекуди в центральних областях та на Сході, хоч опади будуть несуттєвими.

Ба більше у Києві вранці можливий мокрий сніг. За словами Діденко, у столиці переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками.

Вся надія на порятунок ніжного весняного цвіту, маленьких нових дачних саджанців – якраз на хмарність з вологою. Якщо хмарами прикриватиме – мороз із своїм пізнім астигматизмом зав'язі може й не пошкодить,

– зауважила синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 23 квітня

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +7...+9

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +9...+11

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +7...+9

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +12...+14

Київ – +7...+9



Погода 24 квітня / Карта Укргідрометцентру