Потепління до +7 і сонячно: прогноз погоди на 24 лютого

У понеділок, 24 лютого, в Україні почнеться незначне потепління. Нічні морози будуть не такими сильними, а вдень місцями пригріє до +7.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 24 лютого

У понеділок, 24 лютого, синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю. Опади не очікуються, лише у східних областях можливий невеликий сніг. Також на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважно буде північно-західний, від 3 до 8 метрів за секунду.

Уночі не очікуються такі сильні морози, як були до цього. Так, стовпчики термометрів опустять до -9...-14 градусів морозу. Водночас вдень на більшості територій України буде плюсова температура – від +1 до +7 градусів. Прохолодніша температура буде лише на Сході, де вдень також зберігатиметься мороз до -7 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1...+1;

Ужгород +4...+6;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +5...+7;

Тернопіль +4...+6;

Чернівці +4...+6;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +4...+6;

Рівне +2...+4;

Житомир 0...+2;

Вінниця +1...+3;

Одеса +2...+4;

Миколаїв +1...+3;

Херсон 0...+2;

Сімферополь 0...+2;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -1...+1;

Чернігів 0...-2;

Суми -3...-1;

Полтава -3...-1;

Дніпро -3...-1;

Запоріжжя -1...+1;

Донецьк -6...-4;

Луганськ -7...-5;

Харків -5...-3.



Погода на 24 лютого / Карта Укргідрометцентр