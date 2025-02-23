Укр Рус
24 Канал Новини України Потепління до +7 і сонячно: прогноз погоди на 24 лютого
23 лютого, 16:50
2

Потепління до +7 і сонячно: прогноз погоди на 24 лютого

Анжеліка Байбак

У понеділок, 24 лютого, в Україні почнеться незначне потепління. Нічні морози будуть не такими сильними, а вдень місцями пригріє до +7.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Цікаво Чи можливе сильне потепління вже до +15 градусів у перші дні березня

Прогноз погоди на 24 лютого

У понеділок, 24 лютого, синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю. Опади не очікуються, лише у східних областях можливий невеликий сніг. Також на дорогах місцями можлива ожеледиця. 

Вітер переважно буде північно-західний, від 3 до 8 метрів за секунду. 

Уночі не очікуються такі сильні морози, як були до цього. Так, стовпчики термометрів опустять до -9...-14 градусів морозу. Водночас вдень на більшості територій України буде плюсова температура – від +1 до +7 градусів. Прохолодніша температура буде лише на Сході, де вдень також зберігатиметься мороз до -7 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львів +5...+7;
  • Івано-Франківськ +5...+7;
  • Тернопіль +4...+6;
  • Чернівці +4...+6;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +4...+6;
  • Рівне +2...+4;
  • Житомир 0...+2;
  • Вінниця +1...+3;
  • Одеса +2...+4;
  • Миколаїв +1...+3;
  • Херсон 0...+2;
  • Сімферополь 0...+2;
  • Кропивницький -1...+1;
  • Черкаси -1...+1;
  • Чернігів 0...-2;
  • Суми -3...-1;
  • Полтава -3...-1;
  • Дніпро -3...-1;
  • Запоріжжя -1...+1;
  • Донецьк -6...-4;
  • Луганськ -7...-5;
  • Харків -5...-3.


Погода на 24 лютого / Карта Укргідрометцентр