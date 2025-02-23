Потепління до +7 і сонячно: прогноз погоди на 24 лютого
У понеділок, 24 лютого, в Україні почнеться незначне потепління. Нічні морози будуть не такими сильними, а вдень місцями пригріє до +7.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 24 лютого
У понеділок, 24 лютого, синоптики прогнозують сонячну погоду з мінливою хмарністю. Опади не очікуються, лише у східних областях можливий невеликий сніг. Також на дорогах місцями можлива ожеледиця.
Вітер переважно буде північно-західний, від 3 до 8 метрів за секунду.
Уночі не очікуються такі сильні морози, як були до цього. Так, стовпчики термометрів опустять до -9...-14 градусів морозу. Водночас вдень на більшості територій України буде плюсова температура – від +1 до +7 градусів. Прохолодніша температура буде лише на Сході, де вдень також зберігатиметься мороз до -7 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -1...+1;
- Ужгород +4...+6;
- Львів +5...+7;
- Івано-Франківськ +5...+7;
- Тернопіль +4...+6;
- Чернівці +4...+6;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +4...+6;
- Рівне +2...+4;
- Житомир 0...+2;
- Вінниця +1...+3;
- Одеса +2...+4;
- Миколаїв +1...+3;
- Херсон 0...+2;
- Сімферополь 0...+2;
- Кропивницький -1...+1;
- Черкаси -1...+1;
- Чернігів 0...-2;
- Суми -3...-1;
- Полтава -3...-1;
- Дніпро -3...-1;
- Запоріжжя -1...+1;
- Донецьк -6...-4;
- Луганськ -7...-5;
- Харків -5...-3.