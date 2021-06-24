Прогноз погоди на 25 червня: на Україну насуваються грози, але температура до +35

Погода в Україні у п'ятницю, 25 червня, буде спекотною, але з великою кількістю опадів. Однак грози та зливи слід чекати лише у західних та частині південних областей.
Натомість Схід та Північ потерпатимуть від спеки. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів.
Важливо Аномальна спека: температура б'є рекорди, сягаючи +35 градусів
Ясному ранку на Західній Україні прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Синоптики попереджають про град діаметром 6 – 19 міліметрів та шквальний вітер до 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів максимально покажуть +32...+34 градуси.
Попри те, що зранку на Східній Україні небо буде хмарне, день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів не прогнозують, але повітря прогріється до аномальних +33...+35 градусів. Вітер — східний та північно-східний до 10 метрів на секунду.
Погода на Півночі України буде хмарною, але серйозних опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +32...+34 градусів. Ясна погода на Півдні буде протягом усього дня. Лише ввечері сонце може ховатися за хмарами. Температура повітря становитиме +31...+33 градуси.
Вранці у Києві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Стовпчики термометрів там покажуть +32...+34 градуси.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 25 червня
Ужгород – +32...+34
Львів – +32...+34
Івано-Франківськ – +31...+33
Тернопіль – +32...+34
Чернівці – +32...+34
Хмельницький – +32...+34
Луцьк – +32...+34
Рівне – +33...+35
Житомир – +32...+34
Вінниця – +32...+34
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +32...+34
Черкаси – +32...+34
Чернігів – +32...+34
Суми – +32...+34
Полтава – +32...+34
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +33...+35
Харків – +33...+35
Київ – +32...+34