Чи буде сніг на Різдво: синоптикиня порадувала прогнозом

Цього року українці зустріли Святвечір фактично без снігу. Водночас на Різдво в окремих областях все ж можливі невеликі опади.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Якою буде погода на Різдво – прогноз

Наталія Птуха зауважила, що наразі в Україні погода не зовсім зимова – все-таки залишаються плюси. Проте все ж на Різдво можливий невеликий сніг.

У багатьох областях температурний фон вищий за кліматичну норму десь на 4 – 7 градусів. Щодо прогнозів на Різдво, – завтра у більшості західних областей все ж таки може бути невеликий мокрий сніг. На Півдні – переважно дощ. Решта території залишається без опадів,

– каже синоптикиня.

За словами Птухи, таку погоду спричиняють атмосферні фронти з півдня. Зараз над Балканами перебуває поле зниженого тиску. Цей циклон буде просуватися в бік Туреччини, тому його вплив вже буде слабшати.

"Утім, завтра, на Різдво, ще трошечки в нас будуть опади, але тільки в західних областях та по південних", – каже Птуха.

Також у північній частині вночі та вранці місцями може бути туман. У західних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура у більшості регіонів становитиме від -2 до +3 градусів. Трохи тепліше буде на Півдні, Сході та Дніпропетровщині. Там протягом доби буде +2 – +7 градусів. У Криму вдень навіть до +10 градусів.