Від снігу й ожеледиці до дощів з туманом: якою буде погода 25 грудня

Погода у середу, 25 грудня, принесе чимало "сюрпризів". Так, у частині областей буде дощ, мокрий сніг, ожеледиця та навіть туман. Через негоду синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Як попередили синоптики, у середу, 25 грудня, погода буде хмарною та з опадами. Так, у більшості західних областей очікується невеликий мокрий сніг. На Півдні та Криму вночі спостерігатиметься невеликий, а вдень помірний дощ. На решті території опади не прогнозуються.

Водночас на Півночі вночі та вранці спостерігатиметься туман. Крім того, на Заході на дорогах подекуди буде ожеледиця, тому водіям та пішоходам слід бути обережними.

Зверніть увагу! Вночі та вранці 25 грудня у північній частині туман, видимість 200 – 500 метрів. Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.



Штормове попередження 25 грудня / Карта Укргірометцентру

Вітер синоптики прогнозують північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. На Півдні можливі пориви від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура вночі та вдень коливатиметься від 2 морозу до 3 тепла. На Півдні, Сході країни та Дніпропетровщині – +2...+7 градусів тепла, в Криму вдень до 10.

У Карпатах 25 грудня сніжитиме. Стовпчики термометрів протягом доби покажуть від 0 до -5 градусів морозу.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1...+1,

Ужгород 0...+2,

Львів 0...+2,

Івано-Франківськ 0...+2,

Тернопіль -1...+1,

Чернівці 0...+2,

Хмельницький 0...+2,

Луцьк 0...+2,

Рівне 0...+2,

Житомир 0...+2,

Вінниця +2…+4,

Одеса +5...+7,

Миколаїв +4...+6,

Херсон +4...+6,

Сімферополь +8...+10,

Кропивницький +2…+4,

Черкаси +2…+4,

Чернігів -1...+1,

Суми 0...+2,

Полтава +2…+4,

Дніпро +4...+6,

Запоріжжя +3...+5,

Донецьк +3...+5,

Луганськ +3...+5,

Харків +2…+4.



Погода 25 грудня / Карта Укргідрометцентру