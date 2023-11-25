Лише мокрий сніг, лише в одному регіоні України: прогноз погоди на 25 листопада

Погода в Україні у суботу, 25 листопада, буде помірною по всій території. Вдень стовпчики термометрів будуть вище нуля, тому снігу не варто очікувати – хіба мокрого, та лише в одному регіоні.

Власне, мокрий сніг падатиме у західних областях. Як зазначають синоптики, загалом переважно буде хмарно з проясненнями.

Дивіться також Обережно, посилення негоди: коли чекати інтенсивний снігопад

Прогноз по регіонах

Найтепліше буде на Півдні України. Температура подекуди коливатиметься близько 10 градусів за Цельсієм. В Укргідрометцентрі констатують, що у відповідних областях будуть значні дощі.

Схожою буде погодна ситуація на Сході, однак температура в декілька разів буде холодніша, а опади менш інтенсивні. Синоптики зазначають, що дощ буде помірним.

На Заході українцям варто сподіватися на невеликий мокрий сніг. Позначки термометрів у відповідних регіонах нижче нуля опустяться лише вночі. Хоча, звісно, гірські вершини Карпат будуть вкриті справжнім снігом.

Водночас плюсова температура без снігу й інших опадів буде на Півночі та в Центрі нашої держави. Проте на тепло сподіватися не варто – легку куртку краще не одягати.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-східний, від 7 до 12 метрів на секунду, у південній частині місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду,

– пишуть метеорологи.

Температура протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень у центральних та східних областях – від 1 до 6 градусів тепла. А у південній частині – вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень – від 4 до 9 градусів. У Криму буде до 13 градусів за Цельсієм.

Температура по містах

Київ 0...+2

Ужгород +2...+4

Львів +1..+3

Івано-Франківськ +2...+4

Тернопіль +1...+3

Чернівці +1...+3

Хмельницький +2...+4

Луцьк 0...+2

Рівне 0...+2

Житомир -1...+1

Вінниця +2...+4

Одеса +6...+8

Миколаїв +5...+7

Херсон +6...+8

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +3...+5

Черкаси +2...+4

Чернігів +1...+3

Суми +1...+3

Полтава +2...+4

Дніпро +3...+5

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +2…+4

Луганськ +1...+3

Харків +1...+3

та області погода буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер очікується південно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду.



Якою буде температура по Україні 25 листопада / Карта Укргідрометцентру