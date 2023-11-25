Лише мокрий сніг, лише в одному регіоні України: прогноз погоди на 25 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 25 листопада, буде помірною по всій території. Вдень стовпчики термометрів будуть вище нуля, тому снігу не варто очікувати – хіба мокрого, та лише в одному регіоні.
Власне, мокрий сніг падатиме у західних областях. Як зазначають синоптики, загалом переважно буде хмарно з проясненнями.
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Прогноз по регіонах
Найтепліше буде на Півдні України. Температура подекуди коливатиметься близько 10 градусів за Цельсієм. В Укргідрометцентрі констатують, що у відповідних областях будуть значні дощі.
Схожою буде погодна ситуація на Сході, однак температура в декілька разів буде холодніша, а опади менш інтенсивні. Синоптики зазначають, що дощ буде помірним.
На Заході українцям варто сподіватися на невеликий мокрий сніг. Позначки термометрів у відповідних регіонах нижче нуля опустяться лише вночі. Хоча, звісно, гірські вершини Карпат будуть вкриті справжнім снігом.
Водночас плюсова температура без снігу й інших опадів буде на Півночі та в Центрі нашої держави. Проте на тепло сподіватися не варто – легку куртку краще не одягати.
Вітер буде південно-західний з переходом на північно-східний, від 7 до 12 метрів на секунду, у південній частині місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду,
– пишуть метеорологи.
Температура протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень у центральних та східних областях – від 1 до 6 градусів тепла. А у південній частині – вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень – від 4 до 9 градусів. У Криму буде до 13 градусів за Цельсієм.У Києві та області погода буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер очікується південно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду.
Температура по містах
- Київ 0...+2
- Ужгород +2...+4
- Львів +1..+3
- Івано-Франківськ +2...+4
- Тернопіль +1...+3
- Чернівці +1...+3
- Хмельницький +2...+4
- Луцьк 0...+2
- Рівне 0...+2
- Житомир -1...+1
- Вінниця +2...+4
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +5...+7
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +3...+5
- Черкаси +2...+4
- Чернігів +1...+3
- Суми +1...+3
- Полтава +2...+4
- Дніпро +3...+5
- Запоріжжя +5...+7
- Донецьк +2…+4
- Луганськ +1...+3
- Харків +1...+3
Якою буде температура по Україні 25 листопада / Карта Укргідрометцентру