В Україну завітає потепління, але надто радіти не варто: прогноз погоди на 25 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні, 25 вересня, буде трішки теплішою, аніж у минулі дні. Зокрема, на Заході температура повітря прогріється до +19 градусів.
Опади синоптики прогнозують на Півночі, Сході та Півдні. Жителі Заходу зможуть насолодитися лагідним осіннім сонцем.
Зауважте У Львові очікують на шалений вітер: синоптики оголосили штормове попередження
Найпрохолодніше буде у північних та східних регіонах України. Там температура повітря опуститься до +12...+14 градусів. На Заході прогнозують вересневе тепло. Зокрема, обіцяють до +20 градусів.
У Києві прогнозують похолодання. Стовпчики термометра там піднімуться лише до +13...+15 градусів.
На території Криму прогнозують до +17 градусів. Там прогнозують сонце.Зауважте! Рятувальники закликали українців наразі не йти у Карпати. Усе тому, що там розгулялася справжня зимова негода. Зокрема, випав сніг та зірвався рвучкий вітер.
Погода у містах України 25 вересня
Ужгород – +18...+20
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +16...+18
Рівне – +15...+17
Житомир – +14...+16
Вінниця – +15...+17
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +13...+15
Харків – +12...+14
Київ – +13...+15
Прогноз погоди на 25 вересня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру