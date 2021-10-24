Осіння прохолода та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня

Погода в Україні у понеділок, 25 жовтня, буде досить прохолодною. Стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки +13. Зате парасольки можна залишити вдома: синоптики опадів не прогнозують.

Найтепліше буде на Закарпатті. Тут повітря прогріється до +11..+13.

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В яких областях буде найтепліше

Також тепло, у порівнянні з іншими регіонами, буде у Львівській області та на Прикарпатті: стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12.

До трішки прохолоднішої погоди слід готуватись жителям Півночі – до +7...+9 градусів.

У Києві теж прохолодно – +7...+9, дощу гостям та жителям столиці чекати не слід.

У решті українських регіонів температура коливатиметься у межах +8...+11 градусів. Пориви вітру сягатимуть 3 – 8 метрів на секунду.

Із середини наступного тижня, орієнтовно з 28-го жовтня, прийде потепління. Така, або приблизно така, тенденція на наступний тиждень готується атмосферою переважно для всієї України,

– написала свій прогноз синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у містах України 25 жовтня:

Ужгород – +11...+13

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +8...+10

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +7...+9

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +8...+10

Харків – +8...+10

Київ – +7...+9

Погода в Україні 24 жовтня / Фото Укргідрометцентру



Текст публікації Наталки Діденко:

Діаграма київська прогностична.

Починається із неділі, 24-го жовтня.

Кілька днів - холодно, до "мінусів'" ночі.

Із середини наступного тижня, орієнтовно з 28-го жовтня, прийде потепління. Цифри сині - ніч, червоні - день.

Така, або приблизно така, тенденція на наступний тиждень готується атмосферою переважно для всієї України. Уточнення - за мною.

На якісь істотні дощі не розраховуйте.

У нас вдома сьогодні з'явилося опалення, тому на діаграму найближчих днів можу дивитися без цокотіння зубів.