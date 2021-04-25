Прогноз погоди на 26 квітня: дощі не хочуть йти з України, лише деінде – сонце

Погода в Україні, 26 квітня, буде у більшості регіонів прохолодною та дощовою. Лише у кількох областях Сходу та Півдня опадів не передбачається.

Більшості жителів України доведеться бути готовими до дощу. Регіони без опадів – Крим, Херсонщина, а також Луганська, Донецька та Запорізька області.

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Найхолодніше буде на Заході, тут повітря прогріється тільки до +7...+9. Лише на Закарпатті трохи тепліше – +8...+10.

Такі самі температурні показники синоптики обіцяють у більшості центральних та північних областей. Виняток – Сумщина – тут теж +7...+9.

Трохи більше схожа на квітневу погода буде у південних регіонах: стовпчики термометрів піднімуться до показників +11...+14. Приблизно така сама ситуація і на Сході – у Луганській та Донецькій областях.

У Києві 26 квітня теж дощитиме. Вночі холодно – 0...+2, а вдень повітря прогріється до +8...+10.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 26 квітня

Ужгород – +8...+10

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +8...+10

Вінниця – +8...+10

Одеса – +12...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +8...+10

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +12...+14

Київ – +8...+10

Прогноз погоди на 26 квітня / Карта Укргідрометцентру