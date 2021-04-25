Прогноз погоди на 26 квітня: дощі не хочуть йти з України, лише деінде – сонце

Погода в Україні, 26 квітня, буде у більшості регіонів прохолодною та дощовою. Лише у кількох областях Сходу та Півдня опадів не передбачається.
Джерело:Укргідрометцентр
Більшості жителів України доведеться бути готовими до дощу. Регіони без опадів – Крим, Херсонщина, а також Луганська, Донецька та Запорізька області.
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Найхолодніше буде на Заході, тут повітря прогріється тільки до +7...+9. Лише на Закарпатті трохи тепліше – +8...+10.
Такі самі температурні показники синоптики обіцяють у більшості центральних та північних областей. Виняток – Сумщина – тут теж +7...+9.
Трохи більше схожа на квітневу погода буде у південних регіонах: стовпчики термометрів піднімуться до показників +11...+14. Приблизно така сама ситуація і на Сході – у Луганській та Донецькій областях.
У Києві 26 квітня теж дощитиме. Вночі холодно – 0...+2, а вдень повітря прогріється до +8...+10.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 26 квітня
Ужгород – +8...+10
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +7...+9
Рівне – +7...+9
Житомир – +8...+10
Вінниця – +8...+10
Одеса – +12...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +8...+10
Суми – +7...+9
Полтава – +8...+10
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +12...+14
Київ – +8...+10