Посилення вітру та мороз: прогноз погоди на 26 листопада

Погода в Україні 26 листопада у більшості регіонів буде сухою та сонячною. Однак у західних областях можливі дощі.

У значній частині областей України уночі синоптики передбачають морози від -1 до -7 градусів. Найхолодніше буде на Сході країни.

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Погода в регіонах

На Заході України, у порівнянні з іншими регіонами, буде дещо тепліше – удень стовпчики термометра піднімуться до +6...+10 градусів. Однак на Закарпатті, на Волині та на Львівщині можливі дощі.

На Півночі та в Центрі день буде сонячним та сухим. Температура повітря розігріється до +3...+7 градусів. Уночі стовпчики термометра будуть суттєво нижчими – від -1...+1 у більшості областей до -2...-4 на Сумщині.

На Сході погода теж обіцяє бути сонячною, однак прохолоднішою, ніж в інших регіонах. Уночі можливі морози до -7 градусів, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +6 градусів.

На Півдні 26 листопада буде найтепліше. Удень температура повітря коливатиметься в межах від +7 до +11 градусів.

У Києві день мине без опадів. Уночі температура не опускатиметься нижче 0 градусів, а вдень підніметься до +6...+8 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 26 листопада в Україні буде вітряно.

Південний вітер розганятиметься до 7-12 метрів за секунду, а пориви можливі до штормових, до 15-22 метрів за секунду,

– розповіла Діденко.

З огляду на можливе посилення вітру, синоптикиня закликала українців бути обережними.

Погода в містах України

Ужгород – +8...+10

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5...+7

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +6...+8



Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / Карта Укргідрометцентру