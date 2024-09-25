Дощі та грози накриють декілька областей: прогноз погоди на 26 вересня

25 вересня 2024, 15:07
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Автор: Анжеліка Байбак

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у четвер, 26 вересня, буде мінливою. Місцями синоптики прогнозують дощі з грозами, а в інших областях – буде тепло й сухо.

Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, температура повітря сягатиме до +26. По-літньому спекотно буде на Півдні – +29 градусів.

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Прогноз погоди на 26 вересня

У четвер, 26 вересня, синоптики прогнозують на більшості територій України суху погоду з мінливою хмарністю. Лише у Вінницькій, Житомирській і Київській, а вночі й у західних областях місцями будуть невеликі короткочасні дощі. Також синоптики прогнозують грози. 

Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів за секунду. 

Уночі температура повітря буде +12...+17 градусів. На Заході, Сході, а також в Сумській та Полтавській областях буде дещо прохолодніше – +7...+12 градусів. Удень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів. Найтепліше буде на Півдні, де температура буде по-справжньому літньою – до +29 градусів. 

Температура у різних містах України

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львів +22...+24;
  • Івано-Франківськ +23...+25;
  • Тернопіль +22...+24;
  • Чернівці +24…+26;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +22…+24;
  • Рівне +22…+24;
  • Житомир +23…+25;
  • Вінниця +23…+25;
  • Одеса +23…+25;
  • Миколаїв +27…+29;
  • Херсон +27…+29;
  • Сімферополь +25…+27;
  • Кропивницький +24…+26;
  • Черкаси +23…+25;
  • Чернігів +23…+25;
  • Суми +22…+24;
  • Полтава +22…+24;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +25…+27;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +24…+26.


Погода в Україні 26 вересня / Карта Укргідрометцентру