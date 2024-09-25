Дощі та грози накриють декілька областей: прогноз погоди на 26 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у четвер, 26 вересня, буде мінливою. Місцями синоптики прогнозують дощі з грозами, а в інших областях – буде тепло й сухо.
Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, температура повітря сягатиме до +26. По-літньому спекотно буде на Півдні – +29 градусів.
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Прогноз погоди на 26 вересня
У четвер, 26 вересня, синоптики прогнозують на більшості територій України суху погоду з мінливою хмарністю. Лише у Вінницькій, Житомирській і Київській, а вночі й у західних областях місцями будуть невеликі короткочасні дощі. Також синоптики прогнозують грози.
Вітер переважно південний, 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі температура повітря буде +12...+17 градусів. На Заході, Сході, а також в Сумській та Полтавській областях буде дещо прохолодніше – +7...+12 градусів. Удень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів. Найтепліше буде на Півдні, де температура буде по-справжньому літньою – до +29 градусів.
Температура у різних містах України
- Київ +23...+25;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +22…+24;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +23…+25;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +27…+29;
- Сімферополь +25…+27;
- Кропивницький +24…+26;
- Черкаси +23…+25;
- Чернігів +23…+25;
- Суми +22…+24;
- Полтава +22…+24;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +25…+27;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +24…+26.