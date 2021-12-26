Частину регіонів засипить снігом: прогноз погоди на 27 грудня

Погода в Україні у понеділок, 27 грудня, буде морозною та сніжною. Максимальна температура повітря становитиме всього +1 градус. Натомість вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -14 градусів.

Найхолодніше буде на Сході. У Харківській, Луганській та Донецькій областях прогнозують -6...-8 градусів. Вночі попереджають про люті морози – -12...-14.

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У Центрі позначки на термометрах показуватимуть -3...-5 градусів. На Півночі, зокрема, на Київщині та Житомирщині – -4….-6. Морози будуть і в західних регіонах – від -2 до -5.

Найтепліше – на Сході. Щоправда, "мінусова" температура буде і там. Лише в Одеській області можна очікувати +1.

До слова, на Заході та Сході пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. В інших регіонах вітер буде слабшим – 3 – 8 метрів за секунду.

Де сніжитиме

У понеділок у північних та частині центральних областях буде хмарно, але без опадів. Сухо буде також на Волині й Рівненщині.

Натомість в інших областях сніжитиме і вдень, і вночі. Лише у Криму обіцяють мокрий сніг.

Погода у містах України 27 грудня

Ужгород – -1...+1

Львів – -2...-4

Івано-Франківськ – -3...-5

Тернопіль – -3...-5

Чернівці – -3...-5

Хмельницький – -3...-5

Луцьк – -3...-5

Рівне – -3...-5

Житомир – -4...-6

Вінниця – -2...-4

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...-3

Херсон – 0...-2

Сімферополь – +1...+3

Кропивницький – -3...-5

Черкаси – -3...-5

Чернігів – -3...-5

Суми – -3...-5

Полтава – -4...-6

Дніпро – -6...-8

Запоріжжя – -3...-5

Донецьк – -6...-8

Луганськ – -6...-8

Харків – -6...-8

Київ – -4...-6



Погода 27 грудня / Фото Укргідрометцентр