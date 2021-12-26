Частину регіонів засипить снігом: прогноз погоди на 27 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 27 грудня, буде морозною та сніжною. Максимальна температура повітря становитиме всього +1 градус. Натомість вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -14 градусів.
Найхолодніше буде на Сході. У Харківській, Луганській та Донецькій областях прогнозують -6...-8 градусів. Вночі попереджають про люті морози – -12...-14.
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У Центрі позначки на термометрах показуватимуть -3...-5 градусів. На Півночі, зокрема, на Київщині та Житомирщині – -4….-6. Морози будуть і в західних регіонах – від -2 до -5.
Найтепліше – на Сході. Щоправда, "мінусова" температура буде і там. Лише в Одеській області можна очікувати +1.
До слова, на Заході та Сході пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. В інших регіонах вітер буде слабшим – 3 – 8 метрів за секунду.
Де сніжитиме
У понеділок у північних та частині центральних областях буде хмарно, але без опадів. Сухо буде також на Волині й Рівненщині.
Натомість в інших областях сніжитиме і вдень, і вночі. Лише у Криму обіцяють мокрий сніг.
Погода у містах України 27 грудня
Ужгород – -1...+1
Львів – -2...-4
Івано-Франківськ – -3...-5
Тернопіль – -3...-5
Чернівці – -3...-5
Хмельницький – -3...-5
Луцьк – -3...-5
Рівне – -3...-5
Житомир – -4...-6
Вінниця – -2...-4
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...-3
Херсон – 0...-2
Сімферополь – +1...+3
Кропивницький – -3...-5
Черкаси – -3...-5
Чернігів – -3...-5
Суми – -3...-5
Полтава – -4...-6
Дніпро – -6...-8
Запоріжжя – -3...-5
Донецьк – -6...-8
Луганськ – -6...-8
Харків – -6...-8
Київ – -4...-6
Погода 27 грудня / Фото Укргідрометцентр