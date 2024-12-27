В Україні оголосили І рівень небезпеки у чому причина і яких областей торкнеться негода

Низку областей України у п'ятницю, 27, грудня накриють небезпечні погодні явища. Через це синоптики оголосили І рівень небезпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми У частині областей мокрий сніг, деінде туман: прогноз погоди в Україні на 27 грудня

Синоптики попередили про небезпеку

У п'ятницю, 27 грудня, вранці та в першій половині дня частину областей накриє туман. Видимість буде дуже низькою – від 200 до 500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, негода накриє Карпати, а також низку областей:

Київську,

Чернігівську,

Сумську,

Житомирську,

Рівненську,

Волинську.



Туман накриє Україну / Карта Укргідрометцентру

Варто наголосити, що туман є однією з основних причин ДТП. Водії можуть не помітити інших учасників руху, дорожніх знаків чи навіть пішоходів. Так, водіям слід бути вкрай обачними під час руху на авто.

Про власну безпеку варто подбати й пішоходам. Темний одяг погано видно у тумані, тому краще обирати яскраві речі. Обов'язково слід використовувати світловідбивальні елементи чи флікери, що відбивають світло.