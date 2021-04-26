Прогноз погоди на 27 квітня: в Україні буде сонячно і доволі прохолодно

Погода в Україні, 27 квітня, буде сонячною у більшості регіонів України. Дощитиме лише на Півдні та у декількох східних областях.

Середня денна температура в Україні становитиме +9...+11 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході. Там синоптики обіцяють лише +8...+10 градусів.

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Окрім того, справжньою рекордсменкою за рівнем холоду стане Одеса. Там температура може опуститися до +7 градусів.

Найтепліше буде на Донеччині та Луганщині. Там повітря прогріється до +13 градусів.

У Києві обіцяють +9...+11 градусів.

Що каже синоптикиня Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців, що "27-го квітня атмосфера попсує весняні нерви західним та північно-східним областям – ймовірністю снігу".

Вдень у вівторок вирветься до нас ще й циклон з півдня. Сильні дощі, добре, що хоч не сніг, можливі на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, місцями в центральних областях,

– заявила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 27 квітня

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +10...+12

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 27 квітня / Карта Укргідрометцентру