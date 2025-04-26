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24 Канал Новини України Значне похолодання вдень і заморозки уночі: яка погода буде 27 квітня
26 квітня, 14:51
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Значне похолодання вдень і заморозки уночі: яка погода буде 27 квітня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 27 квітня в Україні вдень очікується значне похолодання з середньою температурою 10 – 12 градусів.
  • Для всіх областей, окрім Донеччини, Луганщини та Харківщини, опадів не прогнозують.

У неділю, 27 квітня, про спекотні дні з температурою у плюс 25 можна забути. По всій Україні вдень спостерігатиметься значне похолодання. А вночі очікуються заморозки.

До кінця квітня в Україні знову буде похолодання. Розпочнеться воно вже на вихідних, зокрема у неділю 27 квітня, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде у неділю

Середня температура повітря в Україні вдень становитиме 10 – 12 градусів тепла. На Півдні цей показник буде трохи вищий – 13 – 15 градусів. На Півночі та північному сході тим часом термометр показуватиме лише 7 – 10 градусів тепла.

Вночі 27 квітня в Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні грунту заморозки будуть 0 – 5 градусів (I рівень небезпечності). У більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0 – 3 градуси (II рівень небезпечності).

По всій країні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Хіба, що на Донеччині, Луганщині та Харківщині місцями можливий невеликий дощ.

До слова, 26 – 29 квітня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей, Криму, Донеччини та Луганщини, спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка температура в обласних центрах

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +9...+11;
  • Чернігів +8...+ 10;
  • Суми +7...+ 10;
  • Полтава +8...+ 10;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +10...+12;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +8...+ 10.

Погода в Україні 26 квітня / Скриншот 