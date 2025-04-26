Значне похолодання вдень і заморозки уночі: яка погода буде 27 квітня

У неділю, 27 квітня, про спекотні дні з температурою у плюс 25 можна забути. По всій Україні вдень спостерігатиметься значне похолодання. А вночі очікуються заморозки.

До кінця квітня в Україні знову буде похолодання. Розпочнеться воно вже на вихідних, зокрема у неділю 27 квітня, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде у неділю

Середня температура повітря в Україні вдень становитиме 10 – 12 градусів тепла. На Півдні цей показник буде трохи вищий – 13 – 15 градусів. На Півночі та північному сході тим часом термометр показуватиме лише 7 – 10 градусів тепла.

Вночі 27 квітня в Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні грунту заморозки будуть 0 – 5 градусів (I рівень небезпечності). У більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0 – 3 градуси (II рівень небезпечності).

По всій країні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Хіба, що на Донеччині, Луганщині та Харківщині місцями можливий невеликий дощ.

До слова, 26 – 29 квітня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей, Криму, Донеччини та Луганщини, спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка температура в обласних центрах

Київ +10...+12;

Ужгород +13...+15;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +10...+12;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +8...+ 10;

Суми +7...+ 10;

Полтава +8...+ 10;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +10...+12;

Луганськ +10...+12;

Харків +8...+ 10.

Погода в Україні 26 квітня / Скриншот