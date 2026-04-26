Заморозки до -5 і сильний вітер: яка погода буде в Україні 27 квітня

На початку нового тижня зниження температури буде відчутнішим. Уночі очікуються заморозки у більшості регіонів.

У понеділок, 27 квітня, опади на переважній частині території України припиняться. Переважатиме суха та холодна погода. Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич.

Дивіться також Не працює навіть метро: Харків та область залишилися без світла через негоду

Яка погода буде в Україні 27 квітня?

Лише на крайньому сході та місцями на Сумщині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Середня температура повітря в нічний час становитиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень – 8 – 13 градусів тепла.

27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі 27 квітня в повітрі будуть заморозки до 3 градусів морозу у більшості областей, за винятком півдня і південного сходу.

Тим часом на півдні і на південному сході країни спостерігатимуть заморозки на поверхні ґрунту. Вони коливатимуться від нуля до 5 градусів морозу.

Де очікувати небезпечні погодні явища / Фото Укргідрометцентр

Яка температура повітря в обласних центрах?

Київ +8...+10;

Ужгород +10...+12;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +8...+10;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +8...+10;

Рівне +8...+10;

Житомир +8...+10;

Вінниця +8...+10;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +8...+10;

Черкаси +8...+10;

Чернігів +7...+9;

Суми +6…+8;

Полтава +7...+9;

Дніпро +8...+10;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +7...+9;

Луганськ +7...+9;

Харків +6…+8.

Температура повітря в областях України на 27 квітня / Фото Укргідрометцентр

Чи варто очікувати потепління найближчим часом?

У травні в Україні очікується поступове потепління, однак різкого переходу до стабільного тепла на початку місяця не прогнозують. Про це каже синоптикиня Наталія Птуха.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що