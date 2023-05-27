Помірні грозові дощі накриють майже всю державу: прогноз погоди в Україні на 27 травня

27 травня 2023, 08:00
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у суботу, 27 травня, майже на всій території України буде дощовою. Сильних злив не прогнозують. Однак, очікуються помірні грозові дощі.

Цієї суботи в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Не забудьте прихопити з собою парасольку, адже синоптики знову прогнозують дощі. Втім, опади будуть не всюди. 

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Чим дивуватиме погода у суботу

В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі у західних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Також можлива гроза.

Вдень (27 травня – 24 Канал) в Україні, крім більшості західних областей, помірні короткочасні грозові дощі, в окремих районах шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– спрогнозували синоптики.

Вітер буде північних напрямків, з поривами переважно 5 – 10 метрів на секунду. 

Зауважимо, що значної спеки у суботу не буде. Однак, погода все ж порадує теплом. Зокрема, вночі +11...+16 градусів. Натомість вдень +21...+26.

Дещо прохолодніше буде у західних областях. У темну пору доби лише +9...+14, вдень 17 – 19 градусів тепла. Тим часом у Карпатах +7...+12 та +10...+16 відповідно.

 

Прогноз погоди на 27 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у різних містах

  • Київ – +23...+25
  • Ужгород – +19...+22
  • Львів – +19…+21
  • Івано-Франківськ – +19…+21
  • Тернопіль – +19…+21
  • Чернівці – +19…+21
  • Хмельницький – +19…+21
  • Луцьк – +19...+21
  • Рівне – +19...+21
  • Житомир – +23...+25
  • Вінниця – +23...+25
  • Одеса – +23..+25
  • Миколаїв – +23...+25
  • Херсон – +23...+25
  • Сімферополь – +22...+24
  • Кропивницький – +23...+25
  • Чернігів – +23…+25
  • Суми – +23...+25
  • Полтава – +23...+25
  • Дніпро – +23...+25
  • Запоріжжя – +23...+25
  • Донецьк – +21...+23
  • Луганськ – +21...+23
  • Харків – +23...+25
Автор: Юлія Лобурак