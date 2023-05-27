Помірні грозові дощі накриють майже всю державу: прогноз погоди в Україні на 27 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у суботу, 27 травня, майже на всій території України буде дощовою. Сильних злив не прогнозують. Однак, очікуються помірні грозові дощі.
Цієї суботи в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Не забудьте прихопити з собою парасольку, адже синоптики знову прогнозують дощі. Втім, опади будуть не всюди.
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Чим дивуватиме погода у суботу
В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі у західних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Також можлива гроза.
Вдень (27 травня – 24 Канал) в Україні, крім більшості західних областей, помірні короткочасні грозові дощі, в окремих районах шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– спрогнозували синоптики.
Вітер буде північних напрямків, з поривами переважно 5 – 10 метрів на секунду.
Зауважимо, що значної спеки у суботу не буде. Однак, погода все ж порадує теплом. Зокрема, вночі +11...+16 градусів. Натомість вдень +21...+26.
Дещо прохолодніше буде у західних областях. У темну пору доби лише +9...+14, вдень 17 – 19 градусів тепла. Тим часом у Карпатах +7...+12 та +10...+16 відповідно.
Температура у різних містах
- Київ – +23...+25
- Ужгород – +19...+22
- Львів – +19…+21
- Івано-Франківськ – +19…+21
- Тернопіль – +19…+21
- Чернівці – +19…+21
- Хмельницький – +19…+21
- Луцьк – +19...+21
- Рівне – +19...+21
- Житомир – +23...+25
- Вінниця – +23...+25
- Одеса – +23..+25
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Сімферополь – +22...+24
- Кропивницький – +23...+25
- Чернігів – +23…+25
- Суми – +23...+25
- Полтава – +23...+25
- Дніпро – +23...+25
- Запоріжжя – +23...+25
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +21...+23
- Харків – +23...+25