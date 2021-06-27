Прогноз погоди на 28 червня: у центрі та на сході обіцяють грози

Погода в Україні 28 червня буде спекотною. Максимальна температура повітря становитиме +30 градусів.

У понеділок синоптики прогнозують в Україні дощі, грози та сильний вітер. З погодою пощастить лише мешканцям західних та південних областей.

Рекомендуємо Стихія обвалилася на Одесу: місто біля моря пішло під воду – відео, фото

Де буде сонячно

На заході температура повітря становитиме +23...+26 градусів. Водночас на Закарпатті буде спекотніше – +27...29 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

На півдні країни також буде сухо. Виняток – тимчасово окупований Крим. Там невеликі опади таки можливі. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +26...+30 градусів. Найспекотніше буде на Херсонщині.

Решту України накриють дощі

Мешканців сходу та центру синоптики попереджають про грози. У Донецькій та Луганській області температура повітря становитиме +28...+30 градусів. На північному сході буде трохи легше – +23...+26 градусів. Вітер дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У Києві також падатиме дощ, тому на вулицю таки краще взяти з собою парасольку. Температура повітря становитиме +24...+26 градусів.

Читайте також Негода в Україні: у Ялті половина місячної норми дощу, на Київщині прорвало дамби – фото

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 28 червня

Ужгород – +27...+29

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24...+26

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +23...+25

Полтава – +23...+25

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +26...+28

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 28 червня / Карта Укргідрометцентру