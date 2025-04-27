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24 Канал Новини України Удень тепло, а вночі – заморозки: прогноз погоди в Україні на 28 квітня
27 квітня, 15:24
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Удень тепло, а вночі – заморозки: прогноз погоди в Україні на 28 квітня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 28 квітня в Україні температура повітря підніметься до 10-15°C, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°C, на Сході та північному Сході від 7 до 12°C.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с, холодний атмосферний фронт з півночі на південь спричиняє зростання тиску та нічні заморозки.

У понеділок, 28 квітня, погода в Україні буде не спекотною, але без опадів. У деяких областях вночі навіть прогнозуються заморозки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди 28 квітня

У понеділок синоптики прогнозують невелику хмарність на всій території України. Цього дня буде сухо та без опадів. Вночі на Півдні та Заході землю накриють заморозки від 0 до 5 градусів морозу, а на Півночі та в Центрі заморозки 0...-3 градуси будуть в повітрі. 

28 квітня вітер буде переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Вночі на Півдні та Заході температура повітря складатиме від 1 до 6 градусів тепла. Удень температура в Україні підніметься, середній показник термометра буде від 10 до 15 градусів тепла. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозується +14...+19 градусів, а на Сході та північному Сході від 7 до 12 градусів тепла.

Якою буде температура в різних областях України

  • Київ +13...+15;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львів +16...+18;
  • Івано-Франківськ +16...+18;
  • Тернопіль +14...+16;
  • Чернівці +15...+17;
  • Хмельницький +14...+16;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Вінниця +14...+16;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +13...+15;
  • Черкаси +14...+16;
  • Чернігів +12...+14;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +12...+14;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +10...+12.

Прогноз погоди на 28 квітня / Карта Укргідрометцентру

Зауважимо, що цими днями через територію України з півночі на південь рухається холодний атмосферний фронт, що призводить до інтенсивного зростання тиску і як наслідок – до холодної погоди та заморозків уночі.