Удень тепло, а вночі – заморозки: прогноз погоди в Україні на 28 квітня
- 28 квітня в Україні температура повітря підніметься до 10-15°C, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°C, на Сході та північному Сході від 7 до 12°C.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с, холодний атмосферний фронт з півночі на південь спричиняє зростання тиску та нічні заморозки.
У понеділок, 28 квітня, погода в Україні буде не спекотною, але без опадів. У деяких областях вночі навіть прогнозуються заморозки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди 28 квітня
У понеділок синоптики прогнозують невелику хмарність на всій території України. Цього дня буде сухо та без опадів. Вночі на Півдні та Заході землю накриють заморозки від 0 до 5 градусів морозу, а на Півночі та в Центрі заморозки 0...-3 градуси будуть в повітрі.
28 квітня вітер буде переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.
Вночі на Півдні та Заході температура повітря складатиме від 1 до 6 градусів тепла. Удень температура в Україні підніметься, середній показник термометра буде від 10 до 15 градусів тепла. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозується +14...+19 градусів, а на Сході та північному Сході від 7 до 12 градусів тепла.
Якою буде температура в різних областях України
- Київ +13...+15;
- Ужгород +16...+18;
- Львів +16...+18;
- Івано-Франківськ +16...+18;
- Тернопіль +14...+16;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +14...+16;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Вінниця +14...+16;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +13...+15;
- Черкаси +14...+16;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +11...+13;
- Полтава +12...+14;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди на 28 квітня / Карта Укргідрометцентру
Зауважимо, що цими днями через територію України з півночі на південь рухається холодний атмосферний фронт, що призводить до інтенсивного зростання тиску і як наслідок – до холодної погоди та заморозків уночі.