Чи буде дощ, у яких областях прогнозують тепло: прогноз погоди на 28 жовтня
Погода в Україні у понеділок, 28 жовтня, буде без істотних опадів, подекуди можливі короткі дощі. В усіх регіонах синоптики прогнозують здебільшого мінливу хмарність.
Водночас у частині областей пригріє до 19 градусів тепла. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.
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Якою буде погода в Україні
По областях синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. За даними фахівців, вітер рухатиметься у південно-західному напрямку з переходом на північно-західний та швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 4 – 9 градусів тепла; вдень 11 – 16 градусів тепла, в південних областях до 19 градусів тепла,
– йдеться у повідомленні синоптиків.
Температура в обласних центрах
- Київ +13 – +15
- Ужгород +14 – +16
- Львів +13 – +15
- Івано-Франківськ +13 – +15
- Тернопіль +13 – +15
- Чернівці +13 – +15
- Хмельницький +13 – +15
- Луцьк +13 – +15
- Рівне +13 – +15
- Житомир +14 – +16
- Вінниця +14 – +16
- Одеса +17 – +19
- Миколаїв +15 – +17
- Херсон +15 – +17
- Сімферополь +16 – +18
- Кропивницький +14 – +16
- Черкаси +14 – +16
- Чернігів +13 – +15
- Суми +12 – +14
- Полтава +14 – +16
- Дніпро +14 – +16
- Запоріжжя +13 – +15
- Донецьк +12 – +14
- Луганськ +10 – +12
- Харків +11 – +13.
Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / Фото Укргідрометцентру