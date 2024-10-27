Чи буде дощ, у яких областях прогнозують тепло: прогноз погоди на 28 жовтня

Погода в Україні у понеділок, 28 жовтня, буде без істотних опадів, подекуди можливі короткі дощі. В усіх регіонах синоптики прогнозують здебільшого мінливу хмарність.

Водночас у частині областей пригріє до 19 градусів тепла. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

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Якою буде погода в Україні

По областях синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. За даними фахівців, вітер рухатиметься у південно-західному напрямку з переходом на північно-західний та швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла; вдень 11 – 16 градусів тепла, в південних областях до 19 градусів тепла,

– йдеться у повідомленні синоптиків.

Температура в обласних центрах

Київ +13 – +15

Ужгород +14 – +16

Львів +13 – +15

Івано-Франківськ +13 – +15

Тернопіль +13 – +15

Чернівці +13 – +15

Хмельницький +13 – +15

Луцьк +13 – +15

Рівне +13 – +15

Житомир +14 – +16

Вінниця +14 – +16

Одеса +17 – +19

Миколаїв +15 – +17

Херсон +15 – +17

Сімферополь +16 – +18

Кропивницький +14 – +16

Черкаси +14 – +16

Чернігів +13 – +15

Суми +12 – +14

Полтава +14 – +16

Дніпро +14 – +16

Запоріжжя +13 – +15

Донецьк +12 – +14

Луганськ +10 – +12

Харків +11 – +13.



Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / Фото Укргідрометцентру