Майже всю Україну накриє негода: не зачепить лише 3 регіони

Червень продовжує дивувати своїми несприятливими погодними умовами. У неділю, 29 червня, негода знову накриє майже всю країну.

Вона не зачепить всього 3 області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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В Україні прогнозують сильний вітер

Синоптики дали попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні на неділю.

29 червня вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Через це майже по всій Україні, окрім Закарпаття, Харківщини, Донеччини та Луганщини, оголошено I рівень небезпечності, жовтий.️

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про негоду 29 червня / Карта Укргідрометцентру

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До слова, 28 червня в Україні також вирувала негода. Зокрема, Київ накрив град з грозою, через що подекуди затопило вулиці, а через сильний вітер тимчасово приспустили головний державний прапор України.

Окрім того, через вітряну погоду у Полтавському районі немає електропостачання.