Дощі, мокрий сніг, сильний вітер і можливі грози: прогноз погоди на 29 листопада

Дощі 29 листопада найкриють усю територію України. Разом з тим у більшості регіонів прийде значне потепління, а в західних областях буде холодно.

Дощі в Україні очікують протягом усієї ночі та дня. Лише у кількох областях ніч мине без істотних опадів. Подекуди можливий і мокрий сніг. Також синоптики прогнозують сильний вітер – до 12 метрів на секунду.

Зверніть увагу Зливи, мокрий сніг і вітер: синоптики попереджають про значне погіршення погоди

Прогноз погоди в регіонах

Найтепліше 29 листопада буде на Сході та на Півдні України. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +5...+10 градусів. Удень стовпчики термометра піднімуться до +11...+15 градусів. У Криму буде ще тепліше – до +19 градусів. Дощі в регіонах будуть увесь день.

У центральних областях буде дещо прохолодніше – удень повітря розігріється до +10...+12 градусів. На Півночі буде ще прохолодніше – максимумом вдень буде +8...+10 градусів. Водночас На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині ніч мине без суттєвих опадів.

Найхолодніше буде на Заході України, зокрема на Львівщині та на Волині, де як вночі, так і вдень температура повітря становитиме +2...+4 градуси та можливий мокрий сніг.

За словами синоптикині Наталки Діденко, крім мокрого снігу в Україні можливі й грози на Сході та Півдні та подекуди буде навіть штормовий вітер.

Уся ця складна завтрашня синоптична какофонія супроводжуватиметься сильним вітром, місцями навіть штормовим,

– написала Діденко.

У Києві температура повітря становитиме +7...+9 градусів. Ніч у столиці мине без істотних опадів, однак дощитиме увесь день.

Погода в містах

Ужгород – +8...+8

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +2...+4

Рівне – +4...+6

Житомир – +6...+8

Вінниця – +7...+9

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +8...+10

Суми – +8...+10

Полтава – +9...+11

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +7...+9



Погода в Україні 29 листопада / Карта Укргідрометцентру