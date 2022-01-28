Синоптики попередили про ожеледицю та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 січня

Погода в Україні у суботу, 29 січня, буде похмурою та холодною. Вдень можлива плюсова температура, а подекуди – мокрий сніг.

У більшості регіонів стовпчики термометрів вдень показуватимуть -1...+1 градус. Вночі підморозить до -3.

До речі Сильні хуртовини: у 8 областях України оголосили штормове попередження

Прогноз синоптиків

Теплішу погоду обіцяють на Півдні. Наприклад, в Одеській області – +2...+4, у Миколаївській та Херсонській – +1...+3.

У Центрі теж буде не так холодно. На Кіровоградщині та Дніпропетровищі – 0...+2.

Вночі найнижча температура буде на Заході – -1...-3. У Закарпатській області – взагалі -6...-8.

Синоптикиня Наталка Діденко теж зауважує, що температура повітря у більшості областей України суттєво не зміниться, вдень вона коливатиметься близько нуля.

У Києві вдень та вночі прогнозують +1...-1 градус. Діденко попереджає про сильний поривчастий вітер у столиці.

Де сніжитиме

Опади можуть бути у північних та східних областях. Вдень та вночі там падатиме мокрий сніг:

Київщина,

Чернігівщина,

Сумщина,

Полтавщина,

Черкащина,

Дніпропетровщина,

Харківщина,

Донеччина,

Луганщина,

Запоріжжя.

У багатьох регіонах теж буде доволі вітряно. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Крім того, Діденко наголосила, що варто бути готовими до ожеледиці та налипання мокрого снігу.

Погода у містах України 29 січня

Ужгород – +1...+1

Львів – +1...+1

Івано-Франківськ – +1...+1

Тернопіль – +1...+1

Чернівці – 0...-2

Хмельницький – +1...+1

Луцьк – +1...+1

Рівне – +1...+1

Житомир – +1...+1

Вінниця – +1...+1

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1



Погода 29 січня / Карта Укргідрометцентру