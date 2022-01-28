Синоптики попередили про ожеледицю та мокрий сніг: прогноз погоди на 29 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 29 січня, буде похмурою та холодною. Вдень можлива плюсова температура, а подекуди – мокрий сніг.
У більшості регіонів стовпчики термометрів вдень показуватимуть -1...+1 градус. Вночі підморозить до -3.
До речі Сильні хуртовини: у 8 областях України оголосили штормове попередження
Прогноз синоптиків
- Теплішу погоду обіцяють на Півдні. Наприклад, в Одеській області – +2...+4, у Миколаївській та Херсонській – +1...+3.
- У Центрі теж буде не так холодно. На Кіровоградщині та Дніпропетровищі – 0...+2.
- Вночі найнижча температура буде на Заході – -1...-3. У Закарпатській області – взагалі -6...-8.
Синоптикиня Наталка Діденко теж зауважує, що температура повітря у більшості областей України суттєво не зміниться, вдень вона коливатиметься близько нуля.
У Києві вдень та вночі прогнозують +1...-1 градус. Діденко попереджає про сильний поривчастий вітер у столиці.
Де сніжитиме
Опади можуть бути у північних та східних областях. Вдень та вночі там падатиме мокрий сніг:
- Київщина,
- Чернігівщина,
- Сумщина,
- Полтавщина,
- Черкащина,
- Дніпропетровщина,
- Харківщина,
- Донеччина,
- Луганщина,
- Запоріжжя.
У багатьох регіонах теж буде доволі вітряно. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Крім того, Діденко наголосила, що варто бути готовими до ожеледиці та налипання мокрого снігу.
Погода у містах України 29 січня
Ужгород – +1...+1
Львів – +1...+1
Івано-Франківськ – +1...+1
Тернопіль – +1...+1
Чернівці – 0...-2
Хмельницький – +1...+1
Луцьк – +1...+1
Рівне – +1...+1
Житомир – +1...+1
Вінниця – +1...+1
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
Погода 29 січня / Карта Укргідрометцентру