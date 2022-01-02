В Україні – дощ, мокрий сніг і до -14 градусів: прогноз погоди на 3 січня

Погода в Україні у понеділок, 3 січня, буде прохолодної та дощовою. У всіх областях синоптики прогнозують опади, де-не-де йтиме мокрий сніг.

Метеорологи зазначають, що вночі на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура опуститься до -10...-14 градусів. Водночас найтепліше вдень буде на Прикарпатті та Буковині – +8...+11 градусів.

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Погода в областях України

У західних областях прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +6...+11 градусів. На Сході буде дещо холодніше +2...+6 градусів, також там йтиме мокрий.

У північних регіонах синоптики інформують про опади. Температура становитиме +4…+7 градусів. На Півдні – опади, слід очікувати похолодання до +5...+7 градусів.

У Києві в понеділок, 3 січня, передбачають дощову погоду та до +5…+7 градусів.

Погода у містах України 3 січня

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +5...+7



Прогноз погоди на 3 січня / Дані Укргідрометцентру